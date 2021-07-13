В Уфе приступают к ремонту дороги на улице Революционной

В Уфе приступают к ремонту дороги на улице Революционной
В Уфе приступают к ремонту дороги на улице Революционной
Вчера, 20:05ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Завтра, 14 июля, в Уфе начнутся работы по замене верхнего слоя асфальта на проезжей части на улице Революционной. Также на этом участке проведут реконструкцию трамвайной линии.

Работы будут проводиться одновременно на трёх участках улицы: от улицы Аксакова до улицы Ленина, от улицы Ленина до улицы Цюрупы, от улицы Цюрупы до улицы Мингажева.

Из-за ремонта на месяц прекратят движение трамваев по маршрутам № 5 «Улица Пушкина – Госцирк», № 7 «Улица Пушкина – Железнодорожный вокзал» и № 16 «Санаторий «Зеленая роща» – Улица Пушкина». Транспорт не будет ходить с 08:00 часов 14 июля до 24:00 часов 14 августа.

Напомним, что на реконструкцию улицы было выделено более 53 миллионов рублей.

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