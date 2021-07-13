В сервисе «Питомцы» ВКонтакте теперь можно отправлять пожертвования

В сервисе «Питомцы» ВКонтакте теперь можно отправлять пожертвования

В сервисе «Питомцы» ВКонтакте теперь можно отправлять пожертвования

Вчера, 16:44
Общество
Фото: Вконтакте
Сервис представил и другие возможности: больше фото любимцев и общение с друзьями.

ВКонтакте расширяет сервис «Питомцы»: с ним можно заводить паспорта для своих домашних животных, следить за графиком их вакцинации и приёмом лекарств. Теперь пользователи смогут не только заботиться о своих любимцах, но и жертвовать средства в благотворительные фонды.

В новой версии сервиса «Питомцы» легко помогать как бездомным, так и диким животным, которым тоже нужна поддержка. Отправить пожертвование через VK Pay можно одной из благотворительных организаций, среди которых — WWF России, благотворительный фонд помощи бездомным животным «Ника», центр реабилитации животных «Верность», фонд «Рука помощи бездомным животным», фонд помощи бездомным животным «РЭЙ». В сервисе доступны и регулярные пожертвования: достаточно только указать сумму, которую будут получать фонды каждый месяц.

Антон Циварев, директор по развитию суперприложения ВКонтакте, владелец милого бигля Зайфера:

«Мы создали „Питомцев“, чтобы пользователям было проще заботиться о своих четвероногих друзьях: например, запомнить, когда назначен визит к ветеринару, а когда пора сделать прививку. Но помощь нужна и животным, которые по разным причинам остались без хозяев или живут в дикой природе. Мы не могли оставить их без внимания. В будущем список организаций, которым можно перевести средства, будет расширяться».

Также в новой версии «Питомцев» легко совместить приятное с полезным: в паспорт любимца можно добавить больше фото, чтобы обсуждать их вместе с друзьями. Лучшими моментами можно поделиться на своей странице или в историях — близкие обязательно оценят.

Митина Вера Константиновна, Президент Благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ника»:

«Мы верим, что каждое животное имеет право на жизнь и может обрести свой настоящий дом. Сервис „Питомцы“ повышает культуру содержания домашних любимцев: это огромный источник полезной информации для их владельцев.

Мы рады, что создатели сервиса не забыли и о тех, кто по разным причинам пока ещё не дома. Возможность оказать поддержку подопечным нашего фонда — это ещё один день сытой жизни для сотни пока бездомных собак и кошек».

ВКонтакте представила сервис «Питомцы» в мае. С ним проще держать под рукой всю самую важную информацию о домашних животных и узнавать больше об уходе за ними. Сервис полезен и тем, кто только планирует завести любимца: он содержит ссылки на ресурсы, которые помогут найти нового друга, в том числе платформы для поиска животных в приютах.

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