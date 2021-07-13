В сервисе «Питомцы» ВКонтакте теперь можно отправлять пожертвования

«Мы создали „Питомцев“, чтобы пользователям было проще заботиться о своих четвероногих друзьях: например, запомнить, когда назначен визит к ветеринару, а когда пора сделать прививку. Но помощь нужна и животным, которые по разным причинам остались без хозяев или живут в дикой природе. Мы не могли оставить их без внимания. В будущем список организаций, которым можно перевести средства, будет расширяться».