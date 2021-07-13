В Минобре Башкирии рассказали, как именно дети заразились ковидом в лагере «Чайка»

В ведомстве сообщили, что впервые COVID-19 выявили в лагере у девятилетнего ребёнка три недели назад, 25 июня. Этот случай заражения в министерстве назвали «занесённым». Позже коронавирус обнаружили ещё у четырёх детей. Заболевшие были изолированы по месту жительства, а в лагере ввели карантинные меры до конца заезда.