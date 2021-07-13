В Минобре Башкирии рассказали, как именно дети заразились ковидом в лагере «Чайка»

В Минобре Башкирии рассказали, как именно дети заразились ковидом в лагере «Чайка»
В Минобре Башкирии рассказали, как именно дети заразились ковидом в лагере «Чайка»
Вчера, 22:45ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Сегодня, 13 июля, стало известно о заболевании четырёх детей коронавирусом в детском оздоровительном лагере «Чайка» в Дюртюлинском районе. В пресс-службе министерства образования Башкирии прокомментировали ситуацию.

В ведомстве сообщили, что впервые COVID-19 выявили в лагере у девятилетнего ребёнка три недели назад, 25 июня. Этот случай заражения в министерстве назвали «занесённым». Позже коронавирус обнаружили ещё у четырёх детей. Заболевшие были изолированы по месту жительства, а в лагере ввели карантинные меры до конца заезда.

— Сотрудниками лагеря предприняты все необходимые меры по недопущению распространений инфекции, дальнейшее распространение болезни не допущено, — отметили в ведомстве.

Сейчас дети уже выздоровели. Заезд завершается 15 июля, противоэпидемические мероприятия в лагере сохраняются.

— Ситуация находится на контроле. С целью организации эффективного и полезного досуга детей в лагере педагогами и вожатыми подготовлена насыщенная воспитательная программа, предусматривающая особенности профилизации смены, — добавили в Минобре.

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