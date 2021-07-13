В Иркутской области вакцинируют большую часть учителей к новому учебному году

В Иркутской области вакцинируют большую часть учителей к новому учебному году
В Иркутской области вакцинируют большую часть учителей к новому учебному году
Вчера, 20:34ОбществоФото: pixabay.com
Сейчас в Приангарье вакцинированы примерно 40% учителей, к началу нового учебного года планируется привить большую часть педстостава.

Как сообщает infox.ru, учителей будут массово вакцинировать перед новым учебным годом. Это позволит вовремя начать обучение и сформировать безопасную среду как для педагогов, так и для учащихся.

Глава региона Игорь Кобзев заметил, что Минобразование должно провести соответствующую работу в педагогических коллективах. Минздрав, в свою очередь, должен запасти необходимое количество доз вакцины.

На двенадцатое июля в Иркутской области первым компонентом вакцинировано 428 412 человек, полный курс иммунизации прошли 298 415 человек.

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