В Иркутской области вакцинируют большую часть учителей к новому учебному году

Как сообщает infox.ru, учителей будут массово вакцинировать перед новым учебным годом. Это позволит вовремя начать обучение и сформировать безопасную среду как для педагогов, так и для учащихся.
Глава региона Игорь Кобзев заметил, что Минобразование должно провести соответствующую работу в педагогических коллективах. Минздрав, в свою очередь, должен запасти необходимое количество доз вакцины.
На двенадцатое июля в Иркутской области первым компонентом вакцинировано 428 412 человек, полный курс иммунизации прошли 298 415 человек.