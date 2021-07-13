В Башкирии 47 жителей списали долги с помощью процедуры внесудебного банкротства

По состоянию на 1 июля 2021 года процедуру внесудебного банкротства успешно прошли 47 жителей Башкирии, которые подавали соответствующие заявления с сентября прошлого года. Об этом сообщила замначальника отдела по контролю за СРО Управления Росреестра по республике Лейсан Абдуллина.

Внесудебное банкротство было возбуждено только для 1/3 всех обратившихся заявителей. - По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) заявления о желании стать банкротом во внесудебном порядке подали 412 жителей Башкортостана. Но только в 28% случаев (или в отношении 115 заявителей) процедура внесудебного банкротства была возбуждена, а 296 гражданам отказали в инициации дела о несостоятельности, - заявила Абдуллина У одного жителя республики процедура внесудебного банкротства была прекращена из-за появления имущества, которым он мог рассчитаться с долгами. Отметим, что с 1 сентября 2020 года россияне могут бесплатно признать себя банкротом через МФЦ, без участия арбитражных управляющих. Общий размер долга должен составлять от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. На дату подачи заявления в отношении должника исполнительное производство должно быть завершено из-за отсутствия имущества, а новое - не заведено. Однако после завершения процедуры внесудебного банкротства в течение пяти лет россиян не сможет взять кредит ил заем, а также занимать должности в органах управления юридического лица.

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