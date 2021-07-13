Новый пункт вакцинации, голодовка и вспышка ковид в лагере. Итоги в Башкирии

На брифинге по недопущению распространения коронавируса в республике сообщили о том, что в Уфе начинает работу самый крупный пункт вакцинации. Пункт расположиться в Конгресс-холле «Торатау» и начнет свою работу завтра, 14 июля. Он будет самым крупный пунктом вакцинации в Приволжском федеральном округе.