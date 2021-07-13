Новый пункт вакцинации, голодовка и вспышка ковид в лагере. Итоги в Башкирии

В центре Уфы, перед входом в клуб «Мечты», расположенный в «Арт-квадрате», появился современный арт-объект под названием «Девушка с кураем». Рядом с девушкой присутствует также фигура собаки, но больше внимания все-таки привлекает именно курай.
Ещё одна трагедия произошла на руднике «Юбилейный». Погиб 22-летний машинист подземной самоходной машины погиб под колесами своего рабочего автомобиля. Руководство прокомментировало Mkset смерть работника. 8 июля там же на горизонте 340 метров обрушились горные породы и под завалами погиб работник погрузочно-доставочной машины.
В Уфе жители дома №5 на улице Конституции начали обещанную голодовку. Инициативная группа из пяти пожилых женщин отказалась от еды, расположившись во дворе дома злополучного строящегося дома. Ранее протестующие жители уже объявляли голодовку.
На брифинге по недопущению распространения коронавируса в республике сообщили о том, что в Уфе начинает работу самый крупный пункт вакцинации. Пункт расположиться в Конгресс-холле «Торатау» и начнет свою работу завтра, 14 июля. Он будет самым крупный пунктом вакцинации в Приволжском федеральном округе.
В детском оздоровительном лагере «Чайка» в Дюртюлинском районе произошла вспышка коронавируса. Четверо детей заразились COVID-19. Прокуратура и Следком Башкирии начали проверку.