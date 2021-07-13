«Нечего голодать, раз пожилые». Глава района Уфы запретил протест вместо стройки

Чиновник поинтересовался, как долго женщины планируют держать голодовку, и услышав о том, что голодать они будут бессрочно, порекомендовал свернуть голодовку и не рисковать здоровьем, объяснив это пандемией коронавируса. Заметим, что сам глав района находился на встрече с жителями без маски.