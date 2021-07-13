«Нечего голодать, раз пожилые». Глава района Уфы запретил протест вместо стройки

Как уже сообщал Mkset, женщины расположились во дворе злополучного строящегося дома и развесили белье на веревках, так же, как на одной из недавних акций у уфимской администрации, которую инициативная группа провела 22 июня. Их лагерь посетил глава Орджоникидзевского района Марат Галиуллин.
Чиновник поинтересовался, как долго женщины планируют держать голодовку, и услышав о том, что голодать они будут бессрочно, порекомендовал свернуть голодовку и не рисковать здоровьем, объяснив это пандемией коронавируса. Заметим, что сам глав района находился на встрече с жителями без маски.
Услышав слова женщин о том, что все участники голодовки пожилые, чиновник немедленно сослался на их возраст и здоровье. Видео появилось в соцсетях.
– Вот! Абсолютно правильно вы говорите, нечего голодать, раз пожилые. В такое время, пандемия, рисковать здоровьем. Зачем? Самое правильное - прекратить голодовку и разойтись по домам, – заявил Галиуллин.