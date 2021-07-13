«Нечего голодать, раз пожилые». Глава района Уфы запретил протест вместо стройки

«Нечего голодать, раз пожилые». Глава района Уфы запретил протест вместо стройки
«Нечего голодать, раз пожилые». Глава района Уфы запретил протест вместо стройки
Вчера, 11:33ОбществоИрина ДеревянчукФото: скриншот с видео
Марат Галиуллин приехал к инициативной группе, объявившей голодовку ,и рекомендовал прекратить протест, связав его с пандемией.

Как уже сообщал Mkset, женщины расположились во дворе злополучного строящегося дома и развесили белье на веревках, так же, как на одной из недавних акций у уфимской администрации, которую инициативная группа провела 22 июня. Их лагерь посетил глава Орджоникидзевского района Марат Галиуллин.

Чиновник поинтересовался, как долго женщины планируют держать голодовку, и услышав о том, что голодать они будут бессрочно, порекомендовал свернуть голодовку и не рисковать здоровьем, объяснив это пандемией коронавируса. Заметим, что сам глав района находился на встрече с жителями без маски.

Видео:Пульс Уфы, РБ, РФ

Услышав слова женщин о том, что все участники голодовки пожилые, чиновник немедленно сослался на их возраст и здоровье. Видео появилось в соцсетях.

– Вот! Абсолютно правильно вы говорите, нечего голодать, раз пожилые. В такое время, пандемия, рисковать здоровьем. Зачем? Самое правильное - прекратить голодовку и разойтись по домам, – заявил Галиуллин.

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