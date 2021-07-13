«Не получилось»: супруга Мамонова рассказала о текущем состоянии артиста

У медиков не получилось вывести музыканта Петра Мамонова из медикаментозного сна. В настоящее время состояние артиста оценивают как крайне тяжелое. Об этом журналистам рассказала его жена Ольга Мамонова.

«Все лекарства сняли с медикаментозного сна и дыхание хотели вперемешку сделать – искусственное и свое, чтобы пробивалось. Но ничего не вышло», – цитирует супругу Мамонова ФедералПресс.

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