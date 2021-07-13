Мытая и молодая. Mkset изучил цены на морковь в сетевых магазинах Уфы

В конце прошлой недели о выросших ценах на морковь сообщал Башстат. Отчет об изменении потребительских цен на продовольственные товары в республике гласит, что за неделю с 28 июня по 5 июля значительней всего подорожала морковь. Цены на килограмм моркови подскочили с 91,69 рублей до 98,76 рублей.
Отмечается, что, несмотря на общую для всей России проблему высоких цен на морковь, рост индекса потребительских цен в среднем по Башкирии оказался выше, чем по Приволжскому федеральному округу и в целом по России.
В конце выходных один из известных блогеров Уфы на своей странице в соцсетях удивился моркови за 140 рублей, которую он якобы видел в сети магазинов «Магнит».
Свежая, как и молодой урожай моркови, информация от Башстата гласит о самом большом росте в категории продовольственных товаров. Он зафиксирован в размере 8,3% по сравнению с июнем прошлого года. А вот динамика стоимости плодоовощной продукции, включая картофель, показала рост в 15,8%, а по сравнению с декабрем 2020-го аж в 23,5%.
Если говорить именно о моркови, то по данным Башстата, в июне в Башкирии средняя розничная цена килограмма моркови составила 91,69 рубля. За месяц она выросла на 35%. За полгода, то есть по сравнению с декабрем 2020 года, рост составил 321%. Простым языком – морковь подорожала более чем в три раза.
Все знают полу анекдотическое сравнение средних зарплат с голубцами: «одни едят мясо, другие капусту, в среднем получаются голубцы». В редакции Mkset решили выяснить, из каких цен формируется средняя стоимость килограмма моркови, пройдясь по торговым точкам города с актуальным вопросом — сколько стоит фактически «золотой» оранжевый овощ.
Без одной копейки 90 рублей стоит килограмм обычной немытой моркови в сети магазинов Пятерочка. Мытая морковь обойдется почти в 104 рубля за килограмм.
Морковь в Магните действительно стоит без одной копейки 140 рублей. Но это молодая морковь нового урожая, а не прошлогодние запасы с овощных баз.
А вот возрастную, а не молодую морковь в Магните можно приобрести за 82 рубля 99 копеек. Причем мытую. Замечание на этикетке о лучшей цене похоже на правду.
В Байраме килограмм мытой моркови обойдется уфимцам в 99 рублей 90 копеек, немытая на 10 рублей дешевле — 89 рублей и 90 копеек.
В перекрестке цена на морковь равна ценам в Байраме — 89 рублей 90 копеек.
По информации Mkset, разжиться килограммом молодой моркови там можно за 120 российских рублей. Однако ценника на товаре нет — все со слов продавца, которому приходится верить на слово.
Напомним, 7 июля 2021 года в ходе заседания оперштаба Минсельхоза РФ замминистра сельского хозяйства Башкирии Рамил Нуриахметов сообщил, что потери сельхозпредприятий составили 3,4 млрд рублей. Представитель ведомства уточнил, что почвенная и атмосферная засуха, а также суховеи отрицательно сказались на развитии сельскохозяйственных культур. В результате пострадали посевы 335 хозяйств, до такой степени, что в республике планируется ввести режим ЧС. Влиянию опасных агрометеорологических явлений подверглись 311 тыс. га посевов, 150 тыс. га из них погибли.
Тема засухи выходила на федеральный уровень и раньше. Так, на Прямой Линии Владимира Путина 30 июня одним из первых прозвучал вопрос от жительницы Башкирии. Она интересовалась у президента, когда же в регионе появится мелиорация. Путин тогда заявил, что гордится работниками сельского хозяйства, и назвал результаты их работы выдающимися. Также он сказал, что поддержка сельского хозяйства выражается в 350 млрд рублей.
Мелиорацию же Путин назвал очень важным процессом. Сообщил, что на нее выделяются семь с лишним млрд рублей, и что её объемы будут наращиваться.
После вопроса Путину на Прямой линии Радий Хабиров сообщил, что в Башкирии увеличат площадь орошаемых сельхозугодий до 100 тысяч гектаров к 2030 году.
— В республике есть 175 оросительных систем на 40 тысячах гектаров, но инфраструктура изношена на 90 процентов. Это системы 1970–80-х годов постройки, — отметил Радий Хабиров.
Как заявил руководитель, решение данной проблемы есть, так с 1 января 2022 года стартует новая госпрограмма, в рамках которой аграриям будут покрывать половину затрат на создание систем мелиорации.