Мытая и молодая. Mkset изучил цены на морковь в сетевых магазинах Уфы

Тема засухи выходила на федеральный уровень и раньше. Так, на Прямой Линии Владимира Путина 30 июня одним из первых прозвучал вопрос от жительницы Башкирии. Она интересовалась у президента, когда же в регионе появится мелиорация. Путин тогда заявил, что гордится работниками сельского хозяйства, и назвал результаты их работы выдающимися. Также он сказал, что поддержка сельского хозяйства выражается в 350 млрд рублей.