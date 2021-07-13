Минздрав Башкирии объяснил, в каком случае Спутник V можно делать беременным

Минздрав Башкирии объяснил, в каком случае Спутник V можно делать беременным
Минздрав Башкирии объяснил, в каком случае Спутник V можно делать беременным
Вчера, 15:27ОбществоИрина ДеревянчукФото: moniiag.ru
Об этом на брифинге по коронавирусу рассказал замминистра здравоохранения Башкирии Игорь Засядкин.

– В июле 2021 года с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности препарата во время исследований, экспертами принято решение о снятии противопоказания для применения вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник-V) у беременных. В обновленной инструкции указано, что применять Гам-ковид Вак при беременности применять стоит только в тех случаях, когда ожидаемая польза матери превышает риск для плода – заявил на брифинге по коронавирусу замминистра здравоохранения Башкирии Игорь Засядкин.

Для того чтобы предпринимать конкретные действия в республике Минздрав Башкирии ждет методических рекомендаций от Минздрава РФ.

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