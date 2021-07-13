Минеева заявила о необходимости принятия мер по поддержке индустрии детского досуга

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева организовала встречу с представителями индустрии детского досуга и развлечений. Столичный бизнес-омбудсмен подчеркнула, что из-за ограничений, введенных в 2020 году, данная отрасль значительно пострадала и продолжает нести убытки сейчас.

На данный момент сфера детского и семейного досуга в России – развитая индустрия, ежегодно приносящая прибыль в размере более 200 миллиардов рублей. В ней работают свыше 100 тысяч сотрудников. Татьяна Минеева придерживается мнения, что данная отрасль из-за сложной экономической обстановки в стране понесла значительные убытки, поэтому необходимо внедрить для ее восстановления новые меры поддержки на государственном уровне. Как сообщает newsnn.ru, бизнес-омбудсмен акцентировала внимание на том, что сейчас в столице до сих пор остаются закрытыми 150 площадок, каждая из которых имеет площадь порядка 500 квадратных метров. Убытки, которые несет бизнес в сфере детских развлечений, достигают 35-40 миллионов рублей. Недополучено порядка 60 миллионов прибыли. По заявлению самих предпринимателей, занятых в данной сфере, на площадках, которые работают сейчас, трафик посетителей упал на 80%. Команда Татьяны Минеевой уже составила комплекс мер, призванных поддержать работу данной отрасли. В первую очередь это субсидирование процентных ставок по кредитам за весь 2021 год и отмена арендной платы на период закрытия развлекательных площадок. Также индустрию детских развлечений планируют добавить в программу субсидий на сохранение рабочих мест за сотрудниками. Представители отрасли детского досуга в рамках проходящей встречи также выступили со своим пакетом предложений, призванных вывести индустрию из кризиса. Среди мер, которые предприниматели предлагают реализовать, – запуск работы всех детских площадок с ограничениями в 50% посетителей, без системы пропуска по QR-кодам. Бизнесмены также просят выделить им субсидии на расходы на приобретение средств индивидуальной защиты, как ранее было предложено заведениям общепита. Кроме того, были озвучены предложения по 100%-ному освобождению от уплаты НДФЛ и выдаче субсидий на социальное страхование на время действующих ограничений, предоставлению отсрочки по уплате налога на имущество и торгового сбора до окончания 2021 года, компенсации расходов на коммунальные услуги на период ограничений. По итогам встречи было решено детально проработать вопросы, которые требуют дополнительных разъяснений, составить конкретные и подробные предложения и направить их на рассмотрение в соответствующие ведомства. Предприниматели остаются недовольны тем, что отрасль по-прежнему невидима для Роспотребнадзора, и, чтобы решить этот вопрос, бизнес-омбудсмен Москвы предложила наладить мост коммуникации с ведомством. Все предложения, которые были одобрены при совместном рассмотрении, а также инициативы, требующие дополнительной проработки, в скором времени направят в профильные департаменты столичного правительства, а также в Совет по стратегическому развитию и реализации нацпроектов при правительстве Москвы.

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