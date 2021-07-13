Каждый четвертый родитель в России уже оформил «школьную» выплату

Ранее в Минцифры сообщали, что портал Госуслуг разослал уведомления родителям, имеющим право на получение выплаты в размере 10 тыс. руб. на детей школьного возраста. В министерстве добавляли, что в случае если пользователь не получил уведомление и не отправлял ранее заявления через портал — он сможет самостоятельно заполнить заявление на портале Госуслуг начиная с 15 июля.