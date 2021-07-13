Каждый четвертый родитель в России уже оформил «школьную» выплату

Каждый четвертый родитель в России уже оформил «школьную» выплату
Каждый четвертый родитель в России уже оформил «школьную» выплату
13 июля, 17:54ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Среднее время проверки заявления на портале госуслуг занимает менее минуты

Каждый четвертый родитель России уже оформил «школьную» выплату. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.

По его словам, из 12,5 млн родителей, которые получили рассылку от портала Госуслуг с предзаполненными документами на «школьную» выплату, отправку заявлений подтвердили 3,3 млн родителей, воспитывающих 4,6 млн детей.

— Механизм, который мы протестировали, показал эффективность и удобство для пользователей. По нашим данным, среднее время проверки заявления занимает менее минуты, если пользователь не меняет расчетный счет, — отметил Максут Шадаев.

Ранее в Минцифры сообщали, что портал Госуслуг разослал уведомления родителям, имеющим право на получение выплаты в размере 10 тыс. руб. на детей школьного возраста. В министерстве добавляли, что в случае если пользователь не получил уведомление и не отправлял ранее заявления через портал — он сможет самостоятельно заполнить заявление на портале Госуслуг начиная с 15 июля.

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