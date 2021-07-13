Глава Хабаровского края Дегтярев вместе с командой подготовили регион к паводку

Как сообщает khabarovsk.md, Михаил Дегтярев выражает большую благодарность всем лицам, задействованным в подготовке к паводку и отражении такого удара стихии. Врио губернатора поделился положительной новостью, назвав сезонный разлив воды незначительным, и поблагодарил спасателей, которые работали в режиме повышенной готовности в городах и районах Хабаровского края. Также глава региона сообщил о планах подготовки к следующему пику паводка, который, по прогнозу, придет в конце августа – начале сентября.