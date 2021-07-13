Глава Хабаровского края Дегтярев вместе с командой подготовили регион к паводку

Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев организовал работу оперативного штаба, который провел подготовку к намечающемуся в регионе паводку, и, как показала дальнейшая ситуация, такие меры оказались крайне эффективными – Хабаровский край не пострадал от подъема воды.
Как сообщает khabarovsk.md, Михаил Дегтярев выражает большую благодарность всем лицам, задействованным в подготовке к паводку и отражении такого удара стихии. Врио губернатора поделился положительной новостью, назвав сезонный разлив воды незначительным, и поблагодарил спасателей, которые работали в режиме повышенной готовности в городах и районах Хабаровского края. Также глава региона сообщил о планах подготовки к следующему пику паводка, который, по прогнозу, придет в конце августа – начале сентября.
Ранее врио губернатора дал указание о проведении мер подготовки населенных пунктов и инфраструктурных объектов к противостоянию стихии. Благодаря работе оперштаба был составлен план действий по каждому из муниципальных образований, который предполагалось ввести в действие при подъеме уровня воды до определенной отметки.
Также Михаил Дегтярев распорядился о проведении полной ревизии сооружений для защиты от паводка во всех 17 муниципальных образованиях, где была заранее спрогнозирована угроза подтопления. Еще до подъема уровня воды пункты временного размещения были подготовлены к приему местных жителей.
Комплекс мер, которые приняли краевые власти, и заблаговременная подготовка к разливу вод реки Амур помогли избежать каких-либо значительных последствий разгула стихии. Разлив воды в окрестностях краевого центра прошел без нанесения урона объектам социальной инфраструктуры, жилым районам и промышленным предприятиям. В Комсомольске-на-Амуре пик паводка наступит 20-21 июля, сейчас ситуация находится на контроле краевых и местных властей, которые каждый день мониторят уровень прибывающей воды.
Предполагается, что подготовка к следующему пику паводка в августе-сентябре в регионе будет проходить по такому же регламенту.