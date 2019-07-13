Врио главы Башкирии признался: поездка в Чишмы подействовала на него умиротворяюще
13 июля, 16:43ОбществоТатьяна МайороваФото: Пресс-служба главы Башкирии
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Он посетил молзавод, дворы многоэтажек, церковь, мечеть и, кажется. Остался вполне доволен увиденным.
Сюжеты: Власть без цензуры
Сегодня, 13 июля, врио главы Башкирии Радий Хабиров побывал с рабочим визитом в Чишминском районе.
Как сообщили в пресс-службе руководителя республики, он навестил Чишминский молзавод, посмотрел, как реализуется программа «Башкирские дворики», социальное жилье, спортивный комплекс, а также заглянул в церковь и мечеть, расположенное почти друг напротив друга.
В итоге в соцсетях появился несколько непривычный пост Радия Хабирова, по которому видно, что он остался доволен увиденным в районе и даже потянулся «от мирских дел к мыслям о душе и сердце».
- Район удивил порядком, экономической перспективой и желанием развиваться. Есть и проблемы. Будем решать и помогать, - заключил Радий Хабиров по итогам визита.
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