В Уфе через два года сбора средств приобрели аппарат для подсветки вен детям

В педиатрическом отделении уфимской больницы скорой медпомощи отметили радостное событие-волонтеры подарили врачам аппарат для подсветки вен маленьких пациентов. Этому событию предшествовала долгая и довольно поучительная история, о которой ранее рассказывала Медиакорсеть.

Напомним, группа волонтеров «Радуга» под руководством медсестры больницы № 13 Анастасии Афанасьевой решили собрать средства на приобретение данного аппарата, столь нужного для облегчения боли и уменьшения времени при проведении внутривенных процедур больным детям.

Ребята добровольно приезжали в 22-ую больницу, чтобы бесплатно ухаживать за грудничками-отказниками. Наблюдая за медработниками, они пришли к выводу, что нужно помочь им в приобретении медтехники и конкретно — аппарата для подсветки вен.

Дело в том, что аппарат не входил в стандарт оснащения педиатрических отделений, утвержденный минздравом РФ, поэтому купить его за государственный счет так и не удалось, несмотря на многочисленные обращения в минздрав Башкирии.

Стоимость аппарата 340 тысяч рублей. Даже после того, как поставщик сделал скидку, денег все равно не хватало. Часть средств предоставили спонсоры, а часть была собрана людьми по принципу «с миру по нитке». И вот в итоге спустя два года аппарат был приобретен и в торжественной обстановке подарен коллективу педиатрического отделения.

— Аппарат работает как тепловизор, используя инфракрасный свет и компьютерную программу, устройство проецирует изображение кровеносной системы детей. Теперь внутривенные инъекции займут меньше времени и пройдут без боли, — говорится в сообщении на сайте больницы. — Доброта и милосердие всегда способствовали возрождению и укреплению истинных нравственных традиций.