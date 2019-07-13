В мэрии Уфы объяснили, почему горожан не пустили вчера на сабантуй

Сегодня, 13 июля, представители администрации Уфы дали опубликовали свой комментарий по поводу неприятной ситуации, возникшей накануне на ипподроме «Акбузат». Охрана не пропустила горожан, хотевших принять участие в сабантуе, организованном в рамках Международных Детских Игр, проходящих в эти дни в Уфе.

- На ипподроме «Акбузат» было закрытое мероприятие. Горожане могли посетить соревнования МДИ на пяти объектах: Центр спортивной подготовки, этно-парк Ватан, Кашкадан, 32 спортивная школа, стадион Нефтяник. Там вход был свободный. А сегодня приглашаем вас на закрытие МДИ в этно-парк Ватан в 20:00, - сообщили представители мэрии.