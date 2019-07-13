В Башкирии главврач больницы, возле которой неделю лежал человек, пытался оправдаться

Накануне, 12 июля, главный врач городской больницы №1 из Октябрьского опубликовал в соцсетях обращение к СМИ, в котором решил прокомментировать свежи скандал.

Напомним, 67-летний Николай Акимов был обнаружен в заросшем кустарником овраге неподалеку от больницы в очень тяжелом состоянии после почти недельного поиска. Выяснилось, что ему отказали в госпитализации в клинике. Пенсионер отправился домой, но зачем-то забрел в лесополосу и упал там. Подняться самостояте5льно он не смог и шесть дней пролежал на земле.

Как сообщил главврач больницы, Николай Акимов действительно был доставлен 2 июля фельдшерами станции скорой медицинской помощи в приемное отделение, где было проведено необходимое обследование и оказана медицинская помощь. Однако, по мнению главврача, показаний для госпитализации на момент обращения не было, пациент самостоятельно покинул приемное отделение. И только 8 июля медики узнали от волонтеров, что этот человек оказался в бедственном положении в овраге. Расстояние от места обнаружения мужчины до пешеходной зоны составляет более 200 метров. Главврач рассказал, что Николай Акимов был без сознания и не мог рассказать волонтерам о том, по каким причинам оказался в этом овраге и сколько там находился.

Сегодня его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Вчера его должна была проконсультировать комплексная бригада специалистов РКБ им. Куватова.

Сейчас в горбольнице проводится служебное расследование – изучаются факты, изложенные представителями организации «Liza Alert». Сергей Иванов предложил обращаться за комментариями напрямую к нему.

Тем временем в соцсетях читатели, возмущенные происходят, вовсю развивают тему о негласно запрете на госпитализацию пожилых людей, который могли неофициально получить больницы для улучшения статистики. Минздрав пока воздержался от каких-либо комментариев.