Супермодель Ирина Шейк рассказала, что назвала дочку в честь бабушки из Башкирии

Девочке сейчас уже исполнилось два года, и вот Ирина впервые рассказала журналистам о малышке. Она поведала, что дала дочке имя в честь своей бабушки по отцовской линии по имени Галия, которая жила неподалеку от Сибая. Именно бабушке Ирина, по ее словам, обязана своим умением добиваться поставленных целей. Ее бабушка была ветераном Великой Отечественной войны. Бабушка Галия скончалась несколько лет назад.