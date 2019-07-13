Супермодель Ирина Шейк рассказала, что назвала дочку в честь бабушки из Башкирии
По ее словам, первая часть имени её дочурки Лея де Сена символизирует имя ее покойной башкирской бабушки Галии.
Журнал «Cosmopolitan» опубликовал интересную новость из жизни известной супермодели – 33-летней Ирины Шейк, которая имеет башкирские корни.
Напомним, Ирина Шейк родила дочь Лею де Сену от 44-летнего киноактера Брэдли Купера, с которым недавно рассталась.
Девочке сейчас уже исполнилось два года, и вот Ирина впервые рассказала журналистам о малышке. Она поведала, что дала дочке имя в честь своей бабушки по отцовской линии по имени Галия, которая жила неподалеку от Сибая. Именно бабушке Ирина, по ее словам, обязана своим умением добиваться поставленных целей. Ее бабушка была ветераном Великой Отечественной войны. Бабушка Галия скончалась несколько лет назад.
- Мама моего отца была одной из самых сильных женщин, которых я знала в своей жизни, — сказала модель со слезами на глазах.
Имя Галия немного преобразовали на французский манер и получилась Лея. Вторая часть имени девочки – это отсыл к названию реки Сены.