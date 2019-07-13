Погода приготовила жителям Башкирии новые испытания

Сегодня, 13 июля, на территории Башкирии синоптики прогнозируют жару, грозу, град, дождь и ветер.

Во-первых, как предупредили в своих рассылках сотрудники МЧС, на юго-востоке региона должно начаться сильное повышение температуры до +39°.

Во-вторых, при этом в ряде районов возможны грозы, сопровождаемые усилением ветра до 20 метров в секунду.

В-третьих, по всей республике ожидаются кратковременные дожди, но в северо-западных районах возможны серьезные ливни, а вот на юго-востоке день пройдет без осадков.

В-четвертых, в некоторых районах возможен град.