Погода приготовила жителям Башкирии новые испытания
13 июля, 09:34ОбществоТатьяна МайороваФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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В один день на территорию республики нагрянут сразу несколько природных стихий.
Сегодня, 13 июля, на территории Башкирии синоптики прогнозируют жару, грозу, град, дождь и ветер.
Во-первых, как предупредили в своих рассылках сотрудники МЧС, на юго-востоке региона должно начаться сильное повышение температуры до +39°.
Во-вторых, при этом в ряде районов возможны грозы, сопровождаемые усилением ветра до 20 метров в секунду.
В-третьих, по всей республике ожидаются кратковременные дожди, но в северо-западных районах возможны серьезные ливни, а вот на юго-востоке день пройдет без осадков.
В-четвертых, в некоторых районах возможен град.
В-пятых, на трассах республики ночью и утром из-за дымки может снизиться видимость до 500 метров.
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