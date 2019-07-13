Итоги недели: «понять и простить» Луизу, скандал на Играх, «якшыраки» от врио главы

Наши корреспонденты провели своеобразную экспертизу деятельности первого лица республики, продолжая традиции «рахматов» и «аптраганов» Рустэма Хамитова.

На этой неделе исполнилось ровно девять месяцев с момента возвращения Радия Хабирова в Уфу в качестве врио главы республики. Еще на этой неделе у обманутых дольщиков появилась очередная надежда: Радий Хабиров сообщил, что «все обманутые дольщики рано или поздно все-таки обзаведутся желаемыми квартирами».

Кстати, в эти же дни начались 53-е летние Международные детские игры в столице Башкирии, но и это мероприятие, к сожалению, не обошлось без скандала.

С Казани вернулись этнологи и антропологи Башкирии. На профессиональном Конгрессе, прошедшем за год до переписи населения, прозвучали опасения по поводу соотношения численности татар и башкир и убыванию доли русского населения в Башкирии.

В уфимском хоккейном клубе «Салават Юлаев» окончательно сформировали тренерский штаб на новый сезон. На официальном сайте клуба представили двух новых специалистов, которые недавно подписали с ним контракт: тренера вратарей Йона Эрика Эмана и Андрея Сидякина.

До зимних игр еще далеко, нас ожидают Выборы Главы региона. Потому уже Александр Сидякин, руководитель администрации главы Башкирии выступил на президиуме политсовета реготделения партии «Единая Россия» и заявил, что региональные власти 8 сентября намерены провести «самые чистые выборы, которые помнит действующий политический истеблишмент».

От мероприятий к персонам.

Врио главы республики Радий Хабиров озвучил имена трех кандидатов от Башкирии в Совет Федерации РФ. Кроме действующего сенатора Лилии Гумеровой, в этом списке оказались бывший глава администрации Уфы Павел Качкаев, а также экс-глава Стерлитамака Спартак Ахметов.

Экс-министр экономического развития Башкирии Сергей Новиков назначен руководителем межрегионального центра Росстата.

Рафис Кадыров, выдвинутый «Патриотами России» и кандидат от партии «Яблоко» Зульфия Гайсина и Сания Тимасова от партии «Зеленые» сдали документы для регистрации кандидатом на должность главы Башкирии. Ранее свои документы на регистрацию в ЦИК представили врио главы Башкирии Радий Хабиров (Единая Россия), Владимир Кобзев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Юрий Игнатьев (Справедливая Россия), Юнир Кутлугужин (КПРФ), Иван Сухарев (ЛДПР), Владимир Барабаш (Гражданская сила).

Тем временем история с кассиром из Салавата, укравшем из филиала «Россельхозбанка» более 23 миллионов рублей не только не утихает, но и набирает обороты, отчасти из-за шоу на федеральном канале, куда с просьбой «понять и простить» приехал муж Луизы, задержанный при возвращении в Башкирию.