Сулейман Керимов впервые после приезда в Россию посетил заседание Совфеда

Керимов в первый раз после возвращения в РФ пришел на заседание Совфеда. Об этом пишет RNS.

Французская сторона сняла все обвинения с российского чиновника, который подозревался в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. На старте заседания спикер Совета федерации Валентина Матвиенко сказала, что она искренне рада за Керимова. Последнему удалось добиться оправдания в суде Франции и доказать там свою невиновность.

Все российские сенаторы возмущались действиям французских властей и сопереживали за своего коллегу. Керимов смог добиться снятия с себя всех обвинений и это заслуживает уважения, подытожила Матвиенко.