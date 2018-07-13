Сулейман Керимов впервые после приезда в Россию посетил заседание Совфеда
Член Совета Федерации России Сулейман Керимов появился на рабочем собрании сенаторов.
Керимов в первый раз после возвращения в РФ пришел на заседание Совфеда. Об этом пишет RNS.
Французская сторона сняла все обвинения с российского чиновника, который подозревался в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. На старте заседания спикер Совета федерации Валентина Матвиенко сказала, что она искренне рада за Керимова. Последнему удалось добиться оправдания в суде Франции и доказать там свою невиновность.
Все российские сенаторы возмущались действиям французских властей и сопереживали за своего коллегу. Керимов смог добиться снятия с себя всех обвинений и это заслуживает уважения, подытожила Матвиенко.
Напомним, сенатор Сулейман Керимов был задержан на территории Франции прошлой осенью. Прокуратура Ниццы обвинила члена Совфеда РФ в укрытии от налогообложения 400 миллионов евро. В итоге Керимов заплатил залог в размере 40 миллионов евро и вышел из-под ареста. Позже обвинения с него и вовсе сняли.