Прокуратура Башкирии выявила нарушения организаторов похода детей на Атыш

Прокуратура Башкирии выявила нарушения при организации похода с детьми на водопад Атыш, сообщили в ведомстве.

ЧП случилось 9 июля, когда туристическая группа из 12 детей в возрасте от 14 до 18 лет во главе с тренером-преподавателем МБУ Объединения детских, подростковых и молодежных клубов «Данко» и его помощником, находясь на водопаде Атыш, не смогла самостоятельной перейти вброд реку Инзер из-за увеличения уровня воды.

Вначале ребята перешли реку Инзер вброд, чтобы посетить водопад Атыш. Но когда через пару дней группа решила вернуться тем же путем, оказалось, что из-за проливных дождей на реке Инзер резко поднялся уровень воды.

Вызвать спасателей сами юные туристы не смогли, так как в районе водопада Атыш отсутствует сотовая связь. Об их беде спасателям сообщила группа взрослых туристов, которые с большим трудом все-таки смогли переправиться через Инзер на другой берег.

К счастью, никто из детей не пострадал, все вернулись домой живые и невредимые.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что руководство МБУ Объединения детских, подростковых и молодежных клубов «Данко», вопреки требованиям закона, не уведомило территориальное подразделение МЧС России о запланированном походе с участием детей, его длительности и маршрутах передвижения, чем подвергло опасности жизни юных туристов.