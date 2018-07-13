Прокуратура Башкирии выявила нарушения организаторов похода детей на Атыш
Они не уведомили спасателей о своем походе и подвергли риску жизни детей.
Прокуратура Башкирии выявила нарушения при организации похода с детьми на водопад Атыш, сообщили в ведомстве.
ЧП случилось 9 июля, когда туристическая группа из 12 детей в возрасте от 14 до 18 лет во главе с тренером-преподавателем МБУ Объединения детских, подростковых и молодежных клубов «Данко» и его помощником, находясь на водопаде Атыш, не смогла самостоятельной перейти вброд реку Инзер из-за увеличения уровня воды.
Вначале ребята перешли реку Инзер вброд, чтобы посетить водопад Атыш. Но когда через пару дней группа решила вернуться тем же путем, оказалось, что из-за проливных дождей на реке Инзер резко поднялся уровень воды.
Вызвать спасателей сами юные туристы не смогли, так как в районе водопада Атыш отсутствует сотовая связь. Об их беде спасателям сообщила группа взрослых туристов, которые с большим трудом все-таки смогли переправиться через Инзер на другой берег.
К счастью, никто из детей не пострадал, все вернулись домой живые и невредимые.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что руководство МБУ Объединения детских, подростковых и молодежных клубов «Данко», вопреки требованиям закона, не уведомило территориальное подразделение МЧС России о запланированном походе с участием детей, его длительности и маршрутах передвижения, чем подвергло опасности жизни юных туристов.
- Прокуратура Демского района Уфы внесла в адрес главы администрации Демского района представление с требованием принять меры к недопущению подобных нарушений впредь и привлечь ответственных лиц к дисциплинарной ответственности, - сообщили в прокуратуре. - Ход и результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся на контроле надзорного ведомства.