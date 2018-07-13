Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Премия за мозги: В Башкирии стобалльники могут получить 100 тысяч рублей
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
2fcbba22138c1337ced6a2c3d84fc1ed

Премия за мозги: В Башкирии стобалльники могут получить 100 тысяч рублей

Сегодня, 10:11ОбществоТатьяна Майорова
Читайте
также
Проверка слуха: Будет ли налоговая массово проверять счета граждан на карте
8 лет за неудавшийся поцелуй: Как в Башкирии парня осудили без особых улик
Госкоминформ Башкирии разъяснил, почему на телеэкранах появилась буква «А»