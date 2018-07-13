Премия за мозги: В Башкирии стобалльники могут получить 100 тысяч рублей

Выпускники, получившие на ЕГЭ 100 баллов, могут рассчитывать на премию в виде 100 тысяч рублей при условии поступления на учебу в местный вуз. Об этом на пресс-конференции по итогам минувшей экзаменационной кампании сообщила министр образования Башкирии Гульназ Шафикова.

Эта мера – один из способов удержать одаренных школьников в республике. Не секрет, что многие выпускники, успешно окончившие школу, уезжают на учебу в Москву, Санкт-Петербург, а то и за границу. Вероятно, уже в сентябре, по итогам зачисления в вузы, будет понятно, насколько данная мера оказалась действенной.

Нужно отметить, что такой способ стимулирования не является ноу-хау башкирских чиновников. В Хабаровском крае стобалльники при поступлении в местные вузы также могут рассчитывать на поощрение, правда, его размер составляет 50 тысяч рублей.

Напомним, в текущем году в Башкирии 54 выпускника школ сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Среди учебных предметов, которые можно было сдавать по выбору, наибольшей популярностью предметами по-прежнему пользовались обществознание, физика, химия и биология. При этом стало больше выпускников, написавших экзамен на 81 и более баллов, и существенно меньше тех, кто провалился на экзаменах.