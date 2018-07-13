Ливинский сообщил о более 60% готовности "Россетей" к зимнему сезону

Как сообщает 1tv.ru, на зимний период приходятся самые большие нагрузки на линии передач. Ливинский сообщил, что “Россети” проводят ряд профилактических и ремонтных работ во избежание перебоев в работе во время пиковых нагрузок, а также из-за плохой погоды. Кроме этого, он отметил, что на данный момент выполнено более половины от заявленного объема работ.

Глава “Россетей” сообщил о хороших финансовых показателях компании, которых они смогли добиться благодаря снижению издержек. Дмитрий Медведев отметил, что существует необходимость применять энергоэффективные технологии:

«Прошу уделять особое внимание внедрению умных сетей , промышленного интернета и других современных технологий»

Павел Ливинский также заявил, что к 2023 году “Россети” планируют полностью перейти на безубыточную модель на территории Северного Кавказа уже к 2023 году. Кроме этого он отметил, что с недавнего времени вступил в силу проект, регулирующий деятельность регионов по улучшению дисциплины оплаты на электроэнергию, а также уменьшение финансовых потерь.