Ливинский сообщил о более 60% готовности "Россетей" к зимнему сезону

Глава правительства Дмитрий Медведев встретился с главой одной из крупных энергосетевых компаний “Россети” Павлом Ливинским. В ходе рабочих переговоров Ливинский рассказал о текущей подготовке компании к зиме.
Как сообщает 1tv.ru, на зимний период приходятся самые большие нагрузки на линии передач. Ливинский сообщил, что “Россети” проводят ряд профилактических и ремонтных работ во избежание перебоев в работе во время пиковых нагрузок, а также из-за плохой погоды. Кроме этого, он отметил, что на данный момент выполнено более половины от заявленного объема работ.
Глава “Россетей” сообщил о хороших финансовых показателях компании, которых они смогли добиться благодаря снижению издержек. Дмитрий Медведев отметил, что существует необходимость применять энергоэффективные технологии:
«Прошу уделять особое внимание внедрению умных сетей , промышленного интернета и других современных технологий»
Павел Ливинский также заявил, что к 2023 году “Россети” планируют полностью перейти на безубыточную модель на территории Северного Кавказа уже к 2023 году. Кроме этого он отметил, что с недавнего времени вступил в силу проект, регулирующий деятельность регионов по улучшению дисциплины оплаты на электроэнергию, а также уменьшение финансовых потерь.
Ранее говорилось, что единая система взаиморасчетов за электроэнергию на Северном Кавказе, курируемая одним оператором, начнет свою работу уже к 2023 году.