Госнаркоконтроль силой добился признания от жителей Башкирии - Медиазона

Медиазона сегодня рассказала одну историю из Башкирии. Вот краткий пересказ.

Все началось с того, что в 2014 году уроженец Башкирии Марат Халиуллин, переехавший в Санкт-Петербург со своим братом Артуром, решил торговать наркотиками через закладки в Стерлитамаке, Ишимбае и Салавате. К ним присоединились жители Салавата и Ишимбая Руслан Янчурин и Алексей Лобанов. В 2015 году их задержали в Стерлитамаке с поличным.

Вместе с Маратом был задержан Данил Чикунов, прилетевший из Санкт-Петербурга. В их машине обнаружили 351 сверток с наркотическими веществами и еще один пакет в съемной квартире. Как выяснилось, Данил был сыном занимавшего пост начальника уголовного розыска Ишимбая подполковника Валерия Чикунова. В итоге из подозреваемого он стал свидетелем, а потом ушел в армию.

В суде обвиняемые все отрицали и говорили, что признательные показания были получены под давлением оперативников ФСКН. Несмотря на это, суд их приговорил к длительным срокам в колонии строгого режима.

«За неделю до приговора старший следователь местного СК по особо важным делам подписал постановление о возбуждении уголовного дела по пункту «а» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий с применением насилия) в отношении оперативников ФСКН», сообщает Медиазона. В постановлении говорится, что задержанные в течении нескольких суток насильно удерживались без составления документов. Артуру Халиуллину оперативники нанесли телесные повреждения.

После возбуждения дела о превышении полномочий были проведены очные ставки, удовлетворены некоторые ходатайства защиты, однако затем расследование фактически прекратилось. Последние следственные действия были проведены 10 мая 2018 года.