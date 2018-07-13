Госнаркоконтроль силой добился признания от жителей Башкирии - Медиазона
Осужденные по статье 228.1 УК РФ за незаконный сбыт наркотиков во время следствия подверглись давлению со стороны оперативников Госнаркоконтроля, сообщает Медиазона.
Медиазона сегодня рассказала одну историю из Башкирии. Вот краткий пересказ.
Все началось с того, что в 2014 году уроженец Башкирии Марат Халиуллин, переехавший в Санкт-Петербург со своим братом Артуром, решил торговать наркотиками через закладки в Стерлитамаке, Ишимбае и Салавате. К ним присоединились жители Салавата и Ишимбая Руслан Янчурин и Алексей Лобанов. В 2015 году их задержали в Стерлитамаке с поличным.
Вместе с Маратом был задержан Данил Чикунов, прилетевший из Санкт-Петербурга. В их машине обнаружили 351 сверток с наркотическими веществами и еще один пакет в съемной квартире. Как выяснилось, Данил был сыном занимавшего пост начальника уголовного розыска Ишимбая подполковника Валерия Чикунова. В итоге из подозреваемого он стал свидетелем, а потом ушел в армию.
В суде обвиняемые все отрицали и говорили, что признательные показания были получены под давлением оперативников ФСКН. Несмотря на это, суд их приговорил к длительным срокам в колонии строгого режима.
«За неделю до приговора старший следователь местного СК по особо важным делам подписал постановление о возбуждении уголовного дела по пункту «а» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий с применением насилия) в отношении оперативников ФСКН», сообщает Медиазона. В постановлении говорится, что задержанные в течении нескольких суток насильно удерживались без составления документов. Артуру Халиуллину оперативники нанесли телесные повреждения.
После возбуждения дела о превышении полномочий были проведены очные ставки, удовлетворены некоторые ходатайства защиты, однако затем расследование фактически прекратилось. Последние следственные действия были проведены 10 мая 2018 года.
Медиазона также приводит подробные истории мужчин, при каких обстоятельствах произошло их задержание и как оперативники выбивали из них признания.