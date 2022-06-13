Жительница Башкирии поддержала незнакомца на сабантуе пламенной речью

Жительница Башкирии поддержала незнакомца на сабантуе пламенной речью
Жительница Башкирии поддержала незнакомца на сабантуе пламенной речью
Вчера, 13:01ОбществоАнастасия Денисенко
На сабантуе в Мелеузе местная жительница поддержала незнакомца пламенной речью, чем развеселила народ. Видео завирусилось в интернете.

На видео местная жительница эмоционально поддерживает парня, называя его «солнышком» и «своим сыном».

Солнышко, давай! Я тебя люблю, давай! Мой сыночек, давай! Чуть-чуть осталось. Маленечко-маленечко! , — громко выкрикивает женщина.

После того, как к ней подошла съемочная группа с журналистами и спрашивает, кем ей приходится молодой человек, та признается что она его «вообще не знает».

Ранее в сети появилось видео, на котором житель Башкирии спрашивает у медведя дорогу до Уфы, — дикий зверь повстречался водителю прямо на трассе.

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