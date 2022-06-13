В Уфе пьяные жители опрокинули скульптуру коня

В Уфе пьяные жители опрокинули скульптуру коня
В Уфе пьяные жители опрокинули скульптуру коня
Вчера, 12:32ОбществоАнастасия Денисенко
Конь упал после того, как молодые люди с двумя бутылками водки попытались «погладить» скульптуру. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Двое молодых людей в нетрезвом состоянии опрокинули одну из лошадей, которая составляла парную скульптуру возле остановки Юношеская библиотека. Об этом написал очевидец в социальных сетях.

Неравнодушные прохожие попытались своими силами задержать дебоширов, но они успели скрыться с места происшествия до приезда полиции. Как сообщил очевидец, при них было две бутылки водки.

Другие очевидцы сообщают, что молодые люди в состоянии алкогольного опьянения вовсе не дебоширы — они лишь хотели погладить коня, а скульптура опрокинулась сама, так как не была вмонтирована в землю.

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