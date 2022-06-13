В Уфе памятники архитектуры будут под присмотром вооруженной охраны

В Уфе памятники архитектуры будут под присмотром вооруженной охраны
В Уфе памятники архитектуры будут под присмотром вооруженной охраны
Вчера, 15:18ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
Мэрия заключила контракт с охранным агентством на два миллиона. Теперь 66 памятников архитектурного наследия будут под присмотром нанятой службы.

В Уфе объекты культурного наследия начиная с 10 июня находятся под защитой охранной организации, об этом сообщили в Башкультнаследии. Известно, что администрация города заключила контракт с частным предприятием «ДАН» на два миллиона рублей.

В условиях сказано, что нанятая охрана будет патрулировать территории архитектурного наследия с огнестрельными пистолетами. В заключенном контракте указано, что услуги будут предоставляться до конца 2022 года.

Известно, что на сегодняшний день в Уфе находятся 66 памятников архитектуры, 38 из них — в аварийном состоянии.

Ранее мы писали о том, что городская мэрия повторно выставит на торги усадьбу Бухартовского, которую пытаются продать еще с 2019 года. Глава республики при этом отметил, что территорию не будут никому отдавать под застройку.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы