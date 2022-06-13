В Уфе памятники архитектуры будут под присмотром вооруженной охраны

Мэрия заключила контракт с охранным агентством на два миллиона. Теперь 66 памятников архитектурного наследия будут под присмотром нанятой службы.

В Уфе объекты культурного наследия начиная с 10 июня находятся под защитой охранной организации, об этом сообщили в Башкультнаследии. Известно, что администрация города заключила контракт с частным предприятием «ДАН» на два миллиона рублей. В условиях сказано, что нанятая охрана будет патрулировать территории архитектурного наследия с огнестрельными пистолетами. В заключенном контракте указано, что услуги будут предоставляться до конца 2022 года. Известно, что на сегодняшний день в Уфе находятся 66 памятников архитектуры, 38 из них — в аварийном состоянии. Ранее мы писали о том, что городская мэрия повторно выставит на торги усадьбу Бухартовского, которую пытаются продать еще с 2019 года. Глава республики при этом отметил, что территорию не будут никому отдавать под застройку.

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