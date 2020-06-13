Вторая столица Башкирии стала лидером по оттоку населения

Стерлитамак стал лидером по оттоку населения по итогам первого квартала. Из этого города уехали за данный период 448 человек. Об этом сообщили в Башстате.

Далее в печальном рейтинге следуют Абзелиловский район, лишившийся 213 человек, Баймакский – 206, Давлекановский – 147, Калтасинский – 143.

Среди городов, население которых выросло, безусловным лидером стала Уфа, население которой с января по март 2020 года увеличилось на 1882 жителя. Численность Уфимского района подросла на 680 человек. В Нефтекамский район прибыли 217 человек, Иглинский – 214, Стерлитамакский – 206, Туймазинский – 100.

В целом с начала года численность населения Башкирии упала на 1436 человек. В первом квартале из Башкирии выехали 27710 человек, а вернулись в регион 26274 человека.