В Башкирии придумали, как смогут поступать в вузы дети из глубинки без интернета
Чиновники рассказали, как можно преодолеть сложности при дистанционной подаче документов в узы в Башкирии.
Глава Совета ректоров РБ и одновременно ректор Башгоспедуниверситета Салават Сагитов на брифинг БСТ рассказал, а будет проходить дистанционная подача документов школьниками в вузы в этом году.
По его словам, все вузы Башкирии технически готовы к этой процедуре. Для этого должно быть достаточно базовых навыков пользователя компьютера: создать личный кабинет на сайте вуза, вбить туда свои данные и подать заявление об участии в конкурсе на зачисление.
Позднее, если абитуриент пройдет по конкурсу, ему уже нужно будет написать официальное заявление в тот вуз, который он выбрал и куда проходит по баллам.
При этом не исключается возникновение технических проблем с подачей документов в электронной форме у ребят из отдаленных районов, где плохо ловит интернет. Министерство образования республики направило во все муниципалитеты письма с просьбой проинструктировать местные власти, чтобы предоставили абитуриентам возможность воспользоваться компьютерами с проводным интернетом в сельсоветах, школах, библиотеках, ФАПах и других учреждениях на местах.
Сделать это можно будет после 25 июля в течение трёх дней в неделю: в понедельник и пятницу – с 10:00 до 13:00, в среду – с 15:00 до 18:00. Делать это лучше по записи. чтобы избежать скопления людей.