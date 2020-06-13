В Башкирии придумали, как смогут поступать в вузы дети из глубинки без интернета

Глава Совета ректоров РБ и одновременно ректор Башгоспедуниверситета Салават Сагитов на брифинг БСТ рассказал, а будет проходить дистанционная подача документов школьниками в вузы в этом году.

По его словам, все вузы Башкирии технически готовы к этой процедуре. Для этого должно быть достаточно базовых навыков пользователя компьютера: создать личный кабинет на сайте вуза, вбить туда свои данные и подать заявление об участии в конкурсе на зачисление.

Позднее, если абитуриент пройдет по конкурсу, ему уже нужно будет написать официальное заявление в тот вуз, который он выбрал и куда проходит по баллам.

При этом не исключается возникновение технических проблем с подачей документов в электронной форме у ребят из отдаленных районов, где плохо ловит интернет. Министерство образования республики направило во все муниципалитеты письма с просьбой проинструктировать местные власти, чтобы предоставили абитуриентам возможность воспользоваться компьютерами с проводным интернетом в сельсоветах, школах, библиотеках, ФАПах и других учреждениях на местах.