В Башкирии добавят бюджетных мест для абитуриентов вузов
Сегодня, 16:56ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Совет ректоров Башкирии сообщил об увеличении бюджетных мест для поступающих в вузы.
В 2020 году для поступающих в вузы Башкирии планируется дополнительно создать свыше тысячи бюджетных мест.
Рост этого показателя составит в сравнении с уровнем 2019 года 10 процентов. Об этом на брифинге в БСТ рассказал председатель Совета ректоров Башкирии Салават Сагитов.
По его словам, такое изменение позволит поступить в вузы почти половине выпускников школ республики.
Например, в Башгосуниверситете число бюджетных мест вырастет на 600, а в УГНТУ – на 350.
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