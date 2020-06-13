В Башкирии добавят бюджетных мест для абитуриентов вузов

В 2020 году для поступающих в вузы Башкирии планируется дополнительно создать свыше тысячи бюджетных мест.

Рост этого показателя составит в сравнении с уровнем 2019 года 10 процентов. Об этом на брифинге в БСТ рассказал председатель Совета ректоров Башкирии Салават Сагитов.

По его словам, такое изменение позволит поступить в вузы почти половине выпускников школ республики.