Света нет, автомобили разбиты: в Башкирии подсчитывают убытки после нашествия стихии
Сегодня, 10:56ОбществоТатьяна МайороваФото: Татьяна Ризван/ Facebook.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ряде районов Башкирии природная стихия лишила людей электричества и повредила автомобили.
Накануне, 12 июня, разгулявшаяся стихия натворила немало бед в рееспублике. Подробности сообщили местные жители соцсетях.
Так, в Уфе на проспекте Октября, 105/1 старое дерево не выдержало напор ветра и рухнуло на припаркованные на улиц автомобили. В результате пострадали два автомобиля.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Иглинском и Чишминском районах из-за грозы люди остались без электричества.
Как сообщил «Башинформ», из-за непогоды образовалась огромная автомобильная пробка на Бугульминском переезде.
По прогнозам синоптиков, вероятность сильных порывов ветра сохраняется также и сегодня.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей