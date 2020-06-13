«Самый сенокос»: глава Башкирии растолковал первоначальный смысл расхожего выражения
Сегодня, 20:41ОбществоТатьяна МайороваФото: Facebook.com
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Радий Хабиров высказался о ходе сенокоса на полях республики.
Сюжеты: Власть без цензуры
Сегодня, 13 июня, глава Башкирии опубликовал на своей странице в соцсетях пост, посвященной самой актуальной на сегодня заботе сельчан – сенокосу.
При этом он начал сообщение с разъяснения смысла популярного сленгового выражения «самый сенокос» и пояснил, что сам в молодости бывал на сенокосе.
Глава региона напомнил, что на полях республики активно идет покос бобовых многолетних трав, и у аграриев есть серьезные планы.
- Вот это и есть самый сенокос, – резюмировал Радий Хабиров.
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