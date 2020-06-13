«Самый сенокос»: глава Башкирии растолковал первоначальный смысл расхожего выражения

Сегодня, 13 июня, глава Башкирии опубликовал на своей странице в соцсетях пост, посвященной самой актуальной на сегодня заботе сельчан – сенокосу.

При этом он начал сообщение с разъяснения смысла популярного сленгового выражения «самый сенокос» и пояснил, что сам в молодости бывал на сенокосе.

Глава региона напомнил, что на полях республики активно идет покос бобовых многолетних трав, и у аграриев есть серьезные планы.