Папа может: 27 мужчин из Башкирии получат награду «Отцовская доблесть»
Из 106 претендентов комиссия выбрала 27 жителей Башкирии, достойных награды «Отцовская доблесть».
Общественная палата Башкирии сообщила данные победителей конкурса на присуждение общественной награды «Отцовская доблесть».
Как сообщили в пресс-службе Общественной палаты РФ, кто-то из лауреатов воспитывает родных детей, кто-то приемных, а кто-то внуков, судьба – у каждого своя.
Из 106 номинантов изначально планировалось отобрать 20 лауреатов, но люди оказались настолько достойными, что комиссия отобрала 27 человек.
- Несмотря на то, что общественная награда носит символический характер и не предполагает каких-то материальных преференций, конкурс вызвал большой интерес со стороны общественности — отметил руководитель Аппарата Общественной палаты РБ Шамиль Валеев. — Очевидно, что роль мужчины и отца — носителя спокойствия и безопасности в меняющемся политкорректном мире борьбы за равные права - оказывается недооценённой и республика истосковалась по нашим спокойным, крепким и терпеливым, негромким мужикам.
Имена лауреатов можно посмотреть здесь.
Общественная палата планирует проводить конкурс на присуждении общественной награды «Отцовская доблесть» как минимум последующие три года