Папа может: 27 мужчин из Башкирии получат награду «Отцовская доблесть»

Общественная палата Башкирии сообщила данные победителей конкурса на присуждение общественной награды «Отцовская доблесть».

Как сообщили в пресс-службе Общественной палаты РФ, кто-то из лауреатов воспитывает родных детей, кто-то приемных, а кто-то внуков, судьба – у каждого своя.

Из 106 номинантов изначально планировалось отобрать 20 лауреатов, но люди оказались настолько достойными, что комиссия отобрала 27 человек.

- Несмотря на то, что общественная награда носит символический характер и не предполагает каких-то материальных преференций, конкурс вызвал большой интерес со стороны общественности — отметил руководитель Аппарата Общественной палаты РБ Шамиль Валеев. — Очевидно, что роль мужчины и отца — носителя спокойствия и безопасности в меняющемся политкорректном мире борьбы за равные права - оказывается недооценённой и республика истосковалась по нашим спокойным, крепким и терпеливым, негромким мужикам.

Имена лауреатов можно посмотреть здесь.