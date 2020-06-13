Ни пуха, ни пера: мэрия Уфы известила о расписании сдачи ЕГЭ
Администрация Уфы опубликовала расписание сдачи ЕГЭ.
На сайте администрации Уфы опубликовано подробное расписание сдачи Единых госэкзаменов в этом году.
Первый ЕГЭ для выпускников школ в этом году состоится 3 июля. Это будут экзамен по географии, литературе, информатике и ИКТ.
6 и 7 июля пройдут госэкзамены по русскому языку.
10 июля – ЕГЭ по профильной математике.
13 июля – госэкзамен по истории и физике.
16 июля – испытание по обществознанию и химии.
20 июля – по биологии и иностранным языкам (письменная часть),
22 и 23 июля – госэкзамен по иностранным языкам (устная часть).
24 и 25 июля зарезервированы для тех, у кого даты сдачи ЕГЭ могут совпасть.
Рассадка в аудиториях будет по 9 человек. У всех, кто будет входить в здания, где проходят ЕГЭ, будут проверять температуру. Выпускникам и педагогам необходимо быть в масках