Ни пуха, ни пера: мэрия Уфы известила о расписании сдачи ЕГЭ

На сайте администрации Уфы опубликовано подробное расписание сдачи Единых госэкзаменов в этом году.

Первый ЕГЭ для выпускников школ в этом году состоится 3 июля. Это будут экзамен по географии, литературе, информатике и ИКТ.

6 и 7 июля пройдут госэкзамены по русскому языку.

10 июля – ЕГЭ по профильной математике.

13 июля – госэкзамен по истории и физике.

16 июля – испытание по обществознанию и химии.

20 июля – по биологии и иностранным языкам (письменная часть),

22 и 23 июля – госэкзамен по иностранным языкам (устная часть).

24 и 25 июля зарезервированы для тех, у кого даты сдачи ЕГЭ могут совпасть.