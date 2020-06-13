Холоднее, холоднее: в Башкирию всерьез и надолго пришел циклон
Сегодня, 10:02ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Погоду в Башкирии в ближайшую неделю будут определять холодные воздушные массы.
Сегодня, 13 июня, по Башкирии и в Уфе ожидается значительно более прохладная ( по сравнению с вчерашним днем) погода. В Башгидрометцентре такую смену погоды объясняют прохождением холодного атмосферного фронта через территорию республики.
По прогнозам синоптиков, днем столбик термометра не поднимется выше 22 градусов. Ночью может похолодать до +8 градусов.
Не избежать сегодня и в следующие дни дождей., града и сильных ветров.
В течение будущей недели характер погоды существенно нее изменится.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей