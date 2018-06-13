В Уфе скончалась легендарная фронтовичка и журналистка Галина Осташевская

Столько хороших и дурных событий, сколько пережила Галина Андреевна, хватило бы на несколько жизней. Наше издание, как и многие СМИ, не раз писало об этом легендарном человеке.

С 15 лет воевала, в ранге медицинской сестры прошла все пять военных лет - по Кубани, Северному Кавказу, Крыму, Новороссийску, Польше, Венгрии, Германии, Чехословакии. Хрупкая «Дюймовочка», как называли ее однополчане, рискуя собой, вытаскивала с поля боя раненых. Не раз была ранена сама, получила контузию во время высадки десанта на Керченском полуострове, став инвалидом II группы. Удостоена многих наград, орденов, медалей, Благодарственной грамоты маршала Конева.

После войны выучилась на журналистку, с радостью писала о возрождении страны, героях мирной жизни. Писала книги о нефтяниках, строителях. Единственная из журналистов республики награждена серебряной медалью ВДНХ СССР.

Потеряла умершего от тяжелой болезни маленького сына, потом лишилась мужа, сгоревшего от онкологии. Нашла в себе силы жить дальше, написала трогательную книгу своих воспоминаний о войне «Шла на фронт девчонка», многие детали которой шокировали читателей. При этом она сама говорила, что немало жутких воспоминаний в книгу еще и не вошло.

В последние годы на нее свалилось еще одно несчастье – стала жертвой мошенницы, выманившей у нее под благовидными предлогами полтора миллиона рублей. И все бы ничего, но часть денег добрая душа Галина Андреевна заняла для нее у своих знакомых. Когда выяснилось, что та не собирается возвращать долги, Галина Андреевна начала считать себя виновной в обмане доверившихся ей людей. Мошенницу Елену Ларкину осудили к условному сроку, суд постановил, чтобы она вернула долги, но взять с нее приставы ничего не смогли, хитрая женщина переписала все свое имущество на родственников. Живя в роскошной квартире, цинично передавала через журналистов Галине Андреевне привет. Эти переживания отравили последние годы жизни Галины Андреевны, она постоянно испепеляла себя мыслями, что по простоте душевной невольно стала обманщицей.

Если бы не это событие, кто знает, сколько бы могла Галина Андреевна еще прожить. Несмотря на маленький рост и хрупкие черты, в ней был прочный стержень, который помогал преодолевать многие испытания. Но этот последний бой – с мошенницей и государственной системой, которая, по сути, покрывала преступницу, она все-таки не пережила. После эмоционального телефонного разговора с Ларкиной, спросившей насмешливо: "Ты еще живая?", Галина Андреевна от ужаса упала и получила сложный перелом. Перенесла несколько операций и около трех лет уже больше не могла ходить. Просто сидела в кровати и постоянно о чем-то думала, изредка делясь воспоминаниями и переживаниями с двумя ухаживавшими за ней женщинами и редкими гостями. Помощницы расчесывали ей волосы и седовласая пожилая, но по-прежнему высоко державшая голову женщина подолгу смотрела на свои старые фотографии и фронтовые награды.

Очень хочется верить, что кара мошенницу все-таки настигнет – если не в этой жизни, так в каком-то ином, более справедливом, мире, и каждая слезинка обманутой ею фронтовички обернется для аферистки справедливым наказанием. И пусть станет хоть немного стыдно также и тем политикам и прочим деятелям, кто во время выборов или по иной надобности ради пиара навещал Галину Андреевну, обещал ей помочь, вселял надежду и тут же забывал о своих обещаниях за порогом ее квартиры.

...Галина Андреевна скончалась сегодня ночью. В последние месяцы перед смертью вдобавок выяснилось, что у нее еще и онкология, добавившая физических и душевных терзаний. Так что уход из жизни оказался еще более трудным и мучительным.

Пока неизвестно, когда будет прощание с ней. Но все, кто ее знал, могут звонить ей домой по знакомому номеру и уточнить время прощания. Ее помощницы - Оля и Катя - скоро смогут дать точный ответ.

Медиакорсеть выражает глубокие соболезнования в связи со смертью Галины Андреевны Осташевской.

Отрывок из книги Галины Остшевской «Шла на фронт девчонка»:

…Команда нашего батальона погрузилась в мотобот, где сидели вооруженные моряки. Ночью отчалили от пристани. Мотобот заливали волны, пришлось вычерпывать воду шапками и котелками. Все дрожали, были мокрыми. Вдруг в кромешной темноте раздались взрывы – три катера напоролись на морские мины. Снаряды рвались вокруг, поднимая столбы холодной воды.

Наш мотобот загорелся, но продолжал идти к берегу. Среди бойцов оказалось шесть раненых, которым я оказала помощь. Наконец мотобот врезался в песок. Штурм Этильгена первыми начали бойцы нашего 4-го стрелкового батальона капитана Жукова. Бойцы были уже на берегу, когда послышалось матросское «Полундра!» и раздались разрывы гранат. Воины ворвались на огневые позиции врага и завязали бой.

…Утром я пошла на берег. Крымское море! Мучила жажда. Набрала в ладошку немного воды, пригубила. Затошнило, на миг потеряла сознание. Питьевой воды не было. По ночам с Таманского берега прилетали девушки-летчицы и сбрасывали сухари, консервы, которые чаще всего попадали не на наш клочок земли, а в море.

Фашисты усилили нажим. Танки, авиацию, артиллерию – все обрушили оккупанты. Положение было критическое.

Тогда кто-то из комсостава дивизии собрал всех командиров и повел их в контратаку. Несмотря на декабрьский холод, шли без шинелей, при орденах, во весь рост, не кланяясь ни осколкам, ни пулям. Чуда не могло быть. Каждый это знал и хотел как можно дороже отдать свою жизнь. И тут заработала наша артиллерия с Тамани, которая накрыла врагов.

…Мне поручили сопровождать раненых воинов. Как только вышли в море, вражеские суда начали обстреливать нас. Море бушевало от взрывов. Я едва успевала перевязывать раны.

Снаряд попал в наш мотобот. Раздался взрыв – взметнулся веер черного пламени. Судно накренилось набок и стало тонуть. Больше я ничего не помнила. В сознание пришла в плавучем госпитале. Кроме тяжелой контузии, заболела двусторонним воспалением легких из- за переохлаждения в ледяной воде. Это было 9 декабря 1943 года.