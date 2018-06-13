В Петропавловске-Камчатском появятся пункты для проверки на ВИЧ

Во вторник, 12 июня, в Петропавловске-Камчатском стартовала всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Жителям 120 городов предлагается бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Организаторами акции являются министерство здравоохранения и Горьковский автомобильный завод (ГАЗ).
По данным «Новых известий», всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» должна увеличить уровень грамотности россиян по вопросам ВИЧ/СПИДа и убедить их пройти тестирование на выявление этого заболевания. Акция стартовала 12 июня. Она продлится до 7 ноября. Мобильные пункты тестирования проедут по 30 субъектам РФ и 120 городам. Каждый россиянин сможет сдать анализы на ВИЧ-инфекцию, узнать результат и получить квалифицированную консультацию. Все это бесплатно и полностью анонимно.
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в прошлом году около 34 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию. Эта цифра на 30% больше, чем пять лет назад. За несколько лет 4% граждан России узнали о ВИЧ-инфекции. Таким образом, уровень знаний населения о ВИЧ-инфекции вырос с 80% до 84%. Вероника Скворцова обратилась к россиянам и пригласила их пройти обследование, а также призвала людей к соблюдению простых правил, необходимых для профилактики ВИЧ.
Акция состоится в 30 российских регионах, где зафиксировано наибольшее распространение ВИЧ-инфекции. Мобильные пункты тестирования появятся в Камчатском, Хабаровском, Краснодарском крае, а также в Новосибирской, Московской, Амурской, Томской, Иркутской областях и других субъектах РФ.