В Петропавловске-Камчатском появятся пункты для проверки на ВИЧ

По данным «Новых известий» , всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» должна увеличить уровень грамотности россиян по вопросам ВИЧ/СПИДа и убедить их пройти тестирование на выявление этого заболевания. Акция стартовала 12 июня. Она продлится до 7 ноября. Мобильные пункты тестирования проедут по 30 субъектам РФ и 120 городам. Каждый россиянин сможет сдать анализы на ВИЧ-инфекцию, узнать результат и получить квалифицированную консультацию. Все это бесплатно и полностью анонимно.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в прошлом году около 34 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию. Эта цифра на 30% больше, чем пять лет назад. За несколько лет 4% граждан России узнали о ВИЧ-инфекции. Таким образом, уровень знаний населения о ВИЧ-инфекции вырос с 80% до 84%. Вероника Скворцова обратилась к россиянам и пригласила их пройти обследование, а также призвала людей к соблюдению простых правил, необходимых для профилактики ВИЧ.