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В Башкирии завершился первый этап конкурса «Стерлитамак наш общий дом»
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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В Башкирии завершился первый этап конкурса «Стерлитамак наш общий дом»

Сегодня, 12:54ОбществоРустэм Башкирцев
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