В Башкирии завершился первый этап конкурса «Стерлитамак наш общий дом»

Завершилось народное голосование за проекты, представленные на конкурс «Стерлитамак – наш общий дом», который проводит Башкирская содовая компания. Более 30 тысяч горожан поддержали понравившиеся проекты своими голосами на сайте проекта.

Прием заявок был объявлен в марте. За два месяца поступило 74 проекта в семи номинациях, предложенных организаторами конкурса. Онлайн-голосование длилось больше месяца.

- Мы очень рады, что конкурс городских проектов БСК вызвал такой отклик. И признательны всем жителям города, принявшим участие в голосовании. Спасибо вам за активную жизненную позицию, за проявленный интерес, за желание изменить наш город, сделать его более уютным и комфортным, - сказал директор по управлению персоналом БСК и заместитель председателя городского совета Владимир Ануфриев.

По три проекта из каждой номинации, набравшие больше всего голосов, проходят во второй тур. Теперь их будет оценивать Экспертный совет конкурса. Накануне состоялось его первое заседание.

В Совет вошли известные и уважаемые в городе люди:

Хакимов Мидхат Гайнанович – ветеран, депутат Госдумы III созыва;

Ахметов Спартак Галеевич – ветеран, в 1992-2007 гг. глава администрации Стерлитамака;

Семенов Александр Сергеевич – зам. председателя совета ветеранов города;

Ермолаев Андрей Петрович - заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства;

Григорьев Михаил Васильевич - заместитель главы администрации по социальным вопросам;

Шайхутдинов Альберт Наилевич - заместитель главы администрации по кадрам, муниципальной службе и связям с общественностью;

Ануфриев Владимир Борисович – директор по управлению персоналом и общим вопросам «БСК»;

Подцепняк Сергей Евгеньевич – директор по капитальному строительству и ремонту «БСК»;

Сафаргалеева Елена Александровна – председатель профкома «БСК».

Единогласным решением Совета конкурса был избран его председатель – Хакимов Мидхат Гайнанович.