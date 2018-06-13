В Башкирии за взятку приставу в 15 тысяч коммерсант заплатит полмиллиона

Прокуратура Кармаскалинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя г. Уфы. Мужчину обвиняют в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

По данным следствия, в марте текущего года директор коммерческой фирмы, занимающейся грузоперевозками, передал начальнику Кармаскалинского районного отдела службы судебных приставов взятку в размере 15 тыс. рублей. Денежные средства он положил на стол руководителя отдела. Таким образом комммерсант хотел обеспечить незаконное снятие ареста с автомобиля организации «Toyota RAV4» по исполнительному производству о взыскании с фирмы задолженности по налогам и сборам.

Уголовное дело направлено в Кармаскалинский межрайонный суд для рассмотрения по существу.