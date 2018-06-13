В Башкирии среди выпускников школ выявлены первые стобалльники

Сегодня, 13 июня, стали известны результаты первых туров ЕГЭ, которые сдавали нынешние выпускники общеобразовательных школ Башкирии. Речь идет об экзаменах по географии, информатике и базовой математике.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования РБ, выпускники в Башкирии показали более высокую успеваемость по первым двум дисциплинам, чем в прошлом году. Средний балл вырос, а количество выпускников, которые не преодолели минимальный порог, сократилось.

Базовую математику сдавали 17 672 11-классников Башкирии. Количество участников, получивших пятерки, увеличилось на 12,2 %.

Географию сдавали 639 человек, двое из них выполнили работу на высший балл. Они живут в Туймазах и Зианчуринском районе. Средний балл в этой дисциплине оказался на 3,1 выше, чем в прошлом году, число не преодолевших минимальную границу в 37 баллов снизилось на 1,9%.

Число участников, которые получили от 61 до 80 баллов, по сравнению с 2017 годом выросло на 5,4%. Количество высокобалльников увеличилось почти в два раза и равно 6,1%.

Средний балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ сопоставим с результатами прошлого года. Дання экзамен нынче сдавали 2540 человек — на 122 больше, чем годом ранее. Здесь девять стобалльных результатов. Их показали учащиеся Уфы, Нефтекамска и Октябрьского.