Центр жертвоприношений откроют в Уфе в августе

В мэрии Уфы рассказали, как пройдет празднование Уразы-байрам. В этот день праздничная проповедь по случаю празднования Уразы-байрам пройдут в большинстве мечетях и молельных залах с 08.00 ч. до 11.00 ч.

В этот же день для жителей города и гостей столицы на площади перед Лайфстайл центр «Башкирия» Региональной общественной организацией «Деловой клуб Ферзь» при поддержке Администрации ГО г. Уфа РБ будет организовано культурно-массовое мероприятие «Ураза-байрам-2018». Мероприятие будет сопровождаться выступлениями творческих коллективов, детской анимацией, халяль ярмаркой, угощением плова, розыгрышем призов и т.д. Начало мероприятия в 11.30ч.

Отдельно для тех, кто не знаком с канонами данного праздника и высказал опасения, что 15 июня возле некоторых мечетей могут быть совершены обряды жертвоприношения баранов, представители мэрии пояснили, что в день празднования Уразы-байрам в Уфе данный обряд не совершается. Он будет совершен 21 августа, в день отмечания другого мусульманского праздника – Курбан-байрам.

- В настоящее время прорабатывается вопрос по определению места жертвоприношения на Курбан-байрам, который будет отмечаться 21 августа, - пояснили Медиакорсети в администрации города.

Напомним, ранее мэр Уфы Ирек Ялалов на очередном оперативном заседании высказался о том, что обряды мусульманского жертвоприношения не должны проходить на глазах у массового скопления граждан.

- Повсеместная резня должна уйти в прошлое. Так не должно быть – что люди с балконов домов наблюдают, как на улице режут барана. Мы живем в толерантном обществе, поэтому у нас не должно так быть, что представители одной религии ущемляют права сторонников другой веры. Нужно продумать организацию закрытых мест для этого. Кстати, раньше такого не было, только в последнее время стали резать животных практически где попало, - подчеркнул Ялалов.