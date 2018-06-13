Треть россиян пойдут к врачу, только обнаружив симптомы половой инфекции

Опрос проводился и на сайте mkset.ru. Всего на вопросы ответили 530 москвичей и более 1000 жителей регионов. Как показали итоги опроса, жители России знают, что такое инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), но пойдут к врачу, лишь обнаружив симптомы заболевания.

Практически все расшифровали аббревиатуру ИППП. Среди читателей Mkset это сделали 84% опрошенных.

11% москвичей не знали, что половые инфекции включены правительством России в перечень социально значимых заболеваний. Среди читателей Mkset этот процент выше – 13%. При этом почти половина опрошенных MKset не знают, что термин ИППП гораздо шире, чем «венерические заболевания».

В то же время, большинство респондентов не могут точно сказать, какие именно заболевания не относятся к передающимся половым путем. В Москве среди пяти представленных вариантов правильный ответ выбрали только 37% опрошенных, в Башкирии – 45%.

Менее половины прошедших опрошенных Mkset смогли правильно назвать ответить на вопрос, какая бактерия является возбудителем триппера. Выбрали «гонококк» 38% ответивших.

Более 60% принявших участие в опросе россиян понимают, что самые надежные способы профилактики половых болезней – это постоянный здоровый половой партнер и использование методов контрацепции. В опросе на Mkset так считают 65% респондентов.

Среди прошедших опрос на Mkset две трети имели своего полового партнера, и только 46% опрошенных считают нормальным перед интимной близостью спросить у партнера, есть ли у него половые инфекции. 30% ответивших считают достаточным «использовать презервативы»

27% опрошенных готовы пройти обследование на наличие половых инфекций перед началом интимной близости, а обсуждать это готовы 34%.

Вместо выводов

Результаты опроса не могут порадовать, прокомментировали итоги в пресс-службе компании ИНВИТРО.

- Во-первых, к сожалению, большинство готовы проверять себя на инфекции только при обнаружении симптомов, однако болезнь может протекать бессимптомно, - пояснили в пресс-службе ИНВИТРО. - Во-вторых, основываясь на статистике ИНВИТРО, мы можем выделить две группы риска - это молодые люди в возрасте 16-22 года и люди среднего возраста 46-55. И в этих группах риска люди почти не проходят исследования на ИППП.

Так, из более 5 миллионов тестов на ИППП на мужчин в возрастной группе 16-22 пришлось только 2% исследований, из 4,5 млн тестов на женщин - только 3,5 %. Во второй группе риска эти цифры соответственно – 3,6% и 1,95%.

- Можно предположить, что молодежь малоинформирована, и у них часто нет доступных средств на обследование и профилактику, а люди среднего возраста не считают необходимыми такие проверки, уверенные в стабильности своих отношений, - поделились в пресс-службе ИНВИТРО.

На 1 мая 2018 года общее количество зараженных ВИЧ в России составляло 1,3 млн человек, при этом в живых из ВИЧ-инфицированных осталось 968 698 человек. Более половины из ВИЧ-инфицированных заразились именно половым путем.

В Башкирии к 1 мая 2018 года ВИЧ-инфекция была обнаружена у 913 жителей республики. Среди них мужчин - 557, женщин - 356.

Эксперты всегда говорят, что в вопросах здоровья, в том числе и полового, нельзя стесняться и откладывать на потом обсуждение вопроса о наличии половых инфекций. И конечно, очень важно быть уверенным как в своем, так и в здоровье своего партнера.