Трамп: КНДР больше не несет ядерной угрозы миру

По словам хозяина Белого дома, КНДР больше не несет ядерной угрозы миру. Об этом 13 июня информирует газета «Известия».

Трамп написал на своей странице в Twitter, что сейчас жители Земли могут чувствовать себя намного безопаснее, чем до того, как он пришел к власти. У Северной Кореи есть хороший потенциал для развития.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын побеседовали во вторник. Общение глав двух государств прошло во время саммита в Сингапуре. Хозяин Белого дома назвал своего коллегу из Северной Кореи «отличным переговорщиком».