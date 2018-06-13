Трамп: КНДР больше не несет ядерной угрозы миру
Вчера, 00:19Общество
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Президент США Дональд Трамп рассказал, что его переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном оказались «интересным и позитивным опытом».
По словам хозяина Белого дома, КНДР больше не несет ядерной угрозы миру. Об этом 13 июня информирует газета «Известия».
Трамп написал на своей странице в Twitter, что сейчас жители Земли могут чувствовать себя намного безопаснее, чем до того, как он пришел к власти. У Северной Кореи есть хороший потенциал для развития.
Дональд Трамп и Ким Чен Ын побеседовали во вторник. Общение глав двух государств прошло во время саммита в Сингапуре. Хозяин Белого дома назвал своего коллегу из Северной Кореи «отличным переговорщиком».
Стороны поставили свои подписи под документом, по которому США гарантировали КНДР безопасность, а та, в свою очередь, обещала проводить политику по денуклеаризации Корейского полуострова.
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