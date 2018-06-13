Tesla сократит 9% своих сотрудников
Сегодня, 16:29Общество
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Основанная Илоном Маском компания Tesla заявила о сокращении рабочего персонала.
Маск в своем Twitter написал, что организации нужно снижать расходы. Об этом информирует портал rns.online.
За последние годы Tesla быстро росла. Увеличивалось дублирование ролей и функции в компании. Ранее это было приемлемо, а сейчас уже нет, сообщает Маск.
Бизнесмен добавил, что Tesla необходимо становится прибыльнее. Для этого нужно уменьшить расходы, и увеличить доходы. Выходом из ситуации является сокращение численности компании штата на 9%.
Отметим, что на конец 2017 года в Tesla насчитывалось свыше 37 500 сотрудников. Сокращение персонала на 9% означает, что работы лишится 3 400 человек.
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