Tesla сократит 9% своих сотрудников

Маск в своем Twitter написал, что организации нужно снижать расходы. Об этом информирует портал rns.online.

За последние годы Tesla быстро росла. Увеличивалось дублирование ролей и функции в компании. Ранее это было приемлемо, а сейчас уже нет, сообщает Маск.

Бизнесмен добавил, что Tesla необходимо становится прибыльнее. Для этого нужно уменьшить расходы, и увеличить доходы. Выходом из ситуации является сокращение численности компании штата на 9%.