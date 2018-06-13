Госдума РФ рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста
Сегодня, 16:26Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В четверг на рассмотрение Государственной думы Российской Федерации внесут закон предлагающий повысить пенсионный возраст в стране.
По словам первого заместителя председателя фракции «Справедливая Россия» Михаила Емельянова, его партия выступит против данной инициативы в любом ее виде. Об этом пишет портал rns.online.
Напомним, президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» сказал, что он с осторожностью относится к идеи повысить пенсионный возраст.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей