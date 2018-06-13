Госдума хочет наделить Фонд защиты прав дольщиков новыми полномочиями

Один из разработчиков документа Председатель думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев рассказал журналистам о грядущих изменениях. Об этом 13 июня пишет газета «Известия».

По словам Николаева, созданному для замены старой системы страхования в долевом строительстве Фонду защиты прав дольщиков, расширят полномочия. Это даст возможность увеличить темпы решения вопросов обманутых дольщиков в государстве.

Поправки в законы позволят Фонду самому достраивать жилые долгострои в субъектах РФ. Пока же тот может вести достройку только тех домов, которые имеют страховку. Еще одним нововведением станет передача без торгов застройщикам-санаторам компенсационных участков, сказал Николаев.

Депутат добавил, что в скором времени регионы смогут выделять средства и привлекать Фонд защиты прав дольщиков к завершению строительства и не застрахованных объектов. «Фонд защиты прав граждан» получит разрешение находить различные источники финансирования (в том числе и региональные) для завершения строительных работ, а также самому выступать в качестве застройщика. Деньги отложенные на компенсацию возможных убытков по застрахованным домам никто брать не будет.

С осени прошлого года застройщики переводят в Фонд защиты прав дольщиков 1,2% от цены каждого договора долевого участия (ДДУ). Если инвестор обанкротится, то Фонд изымет недострой. Эксперты оценят сумму требуемых для достройки объекта средств и проконтролируют процесс завершения работ, подытожил Николаев.

Заместитель главы Минстроя Никита Стасишин рассказал, что застройщики, которые возьмутся за ликвидацию недостроя, смогут получить компенсационные участки. Последние станут раздавать без конкурса.