Госдума хочет наделить Фонд защиты прав дольщиков новыми полномочиями
Депутаты Госдумы России намерены внести поправки в законопроект о долевом строительстве.
Один из разработчиков документа Председатель думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев рассказал журналистам о грядущих изменениях. Об этом 13 июня пишет газета «Известия».
По словам Николаева, созданному для замены старой системы страхования в долевом строительстве Фонду защиты прав дольщиков, расширят полномочия. Это даст возможность увеличить темпы решения вопросов обманутых дольщиков в государстве.
Поправки в законы позволят Фонду самому достраивать жилые долгострои в субъектах РФ. Пока же тот может вести достройку только тех домов, которые имеют страховку. Еще одним нововведением станет передача без торгов застройщикам-санаторам компенсационных участков, сказал Николаев.
Депутат добавил, что в скором времени регионы смогут выделять средства и привлекать Фонд защиты прав дольщиков к завершению строительства и не застрахованных объектов. «Фонд защиты прав граждан» получит разрешение находить различные источники финансирования (в том числе и региональные) для завершения строительных работ, а также самому выступать в качестве застройщика. Деньги отложенные на компенсацию возможных убытков по застрахованным домам никто брать не будет.
С осени прошлого года застройщики переводят в Фонд защиты прав дольщиков 1,2% от цены каждого договора долевого участия (ДДУ). Если инвестор обанкротится, то Фонд изымет недострой. Эксперты оценят сумму требуемых для достройки объекта средств и проконтролируют процесс завершения работ, подытожил Николаев.
Заместитель главы Минстроя Никита Стасишин рассказал, что застройщики, которые возьмутся за ликвидацию недостроя, смогут получить компенсационные участки. Последние станут раздавать без конкурса.
Николаев сообщил, что на данный момент в России имеется около 2 000 жилых недостроев. Брокер жилой недвижимости «Метриум» указал, что сейчас в стране строится 13 000 многоквартирных домов.