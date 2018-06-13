Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Энергетики «Россетей» оперативно наладили работу Крымского энергомоста
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
P1cden8o51gtdm8k1iqrp292ar1

Энергетики «Россетей» оперативно наладили работу Крымского энергомоста

Вчера, 00:07Общество
Читайте
также
«Кадры в Башкирии на исходе»: что стоит за назначением Маврина в Белом доме
В Башкирии начали строить местную «Рублевку» на бывших колхозных полях
Выборы в Башкирии 20 лет спустя: война личностей, но не битва идей