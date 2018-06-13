Энергетики «Россетей» оперативно наладили работу Крымского энергомоста

Специалисты ПАО «Россети», которыми руководит генеральный директор Павел Ливинский, смогли за час полностью восстановить подачу электроэнергии в Крым по энергомосту.
Как сообщили в пресс-службе «Россетей», нарушение имело место из-за того, что сработали автоматические системы противоаварийной защиты, а также вследствие вывода из строя двух трансформаторов. Происшествие случилось на подстанции класса напряжения 500 кВ «Тамань» в 15:07 по Москве.
Как рассказал Павел Ливинский, энергоснабжение Крыма было восстановлено в самые кратчайшие сроки. Причины задымления на ЗРУ 10 кВ будут устанавливаться после того, как к работам допустят оперативных сотрудников, пояснил он.
Технологическое нарушение сразу же начали устранять энергетики компании. По указанию Ливинского, в целях ликвидации дефицита мощности, оперативно привлекли мобильные газотурбинные электростанции, находящиеся на полуострове.
Благодаря профессиональной работе сотрудников компании «Россети» и слаженным действиям системного оператора, две кабельно-воздушные линии Крымского моста начали действовать уже после 40 минут после инцидента, и в полном объеме. Четыре линии и оба трансформатора были поставлены под напряжение в 16:20 по московскому времени. Сейчас переток мощности осуществляется уже в полном объеме.
В соответствии с указанием Павла Ливинского, на подстанцию «Тамань» для выяснения причин технологического нарушения вылетел главный инженер «Россетей» Дмитрий Гвоздев. Он возглавит работу экспертной группы.