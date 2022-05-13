В ходе спецоперации погиб уроженец Башкирии Руслан Галимов

Уроженец Салаватского района Башкирии Руслан Галимов погиб в ходе спецоперации на территории Украины. Об этом 12 мая сообщил в соцсетях глава администрации района Марс Кашапов.
Как сообщает Кашапов, Руслан Галимов из села Мечетлино погиб в звании младшего сержанта противотанкового артиллерийского дивизиона 30 отдельной мотострелковой бригады 2 гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа.
Также глава местной администрации напомнил о том, что вчера состоялась церемония прощания с Ильнуром Хуснутдиновым — 25-летний контрактник также погиб в ходе спецоперации. Прощание с ним состоялось в Мещегарово Салаватского района.
Напомним, ранее стало известно о гибели в ходе спецоперации подполковника спецназа ГРУ Альберта Каримова. Траурная церемония прошла несколькими днями ранее в Тирлянский Белорецкого района республики.
Также ранее стало известно, что главный вуз республики БашГУ выделил 300 бюджетных мест для детей военнослужащих. Отмечается также, что дети военнослужащих-участников спецоперации на Украине смогут поступить в учебные заведения без сдачи вступительных экзаменов.