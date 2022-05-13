«Перемены открывают новые горизонты»

Год назад, в мае, стартовала перезагрузка Российского общества «Знание», которое ведет свою историю с 1947 года: в Послании Федеральному Собранию Президент РФ призвал перезагрузить работу Общества на современной цифровой платформе. Что удалось сделать просветительской организации с начала перезагрузки, какие вызовы стоят перед ней и как будет 17-19 мая проходить федеральный Просветительский марафон «Новые горизонты», рассказал в интервью генеральный директор Общества Максим Древаль.
Марафон обретает новый смысл
Максим, совсем скоро в онлайн-эфире будет транслироваться федеральный Просветительский марафон Российского общества «Знание», который пройдет уже в третий раз. Какие темы планируете осветить?
При подготовке мероприятий мы всегда исходим из интересов и потребностей нашей аудитории. В этом году майский марафон, уже традиционный крупнейший Просветительский марафон Общества «Знание», будет посвящен новым возможностям, которые открываются в нашей стране в разных сферах. Он и называется «Новые горизонты» – это одна из самых популярных тем сейчас, ведь время перемен и вызовов – всегда время новых возможностей. В программе марафона пять треков на площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Подмосковье, которые раскрывают эту тему с разных сторон. Речь пойдет о роли России в мире и сплоченности российского народа, об изменениях и достижениях в экономике, науке, культуре, спорте. И, соответственно, о возможностях, которые открываются для россиян на фоне перемен.
На площадках марафона выступят более 160 лекторов Общества «Знание» – первые лица компаний, выдающиеся ученые, исследователи, спортсмены, государственные деятели, представители творческой среды и общественных объединений. Они будут вдохновлять молодежь на выбор той или иной профессии, запуски стартапов, на различные общественные инициативы, творческие проекты. Потому что очень важно помимо просвещения еще и мотивировать ребят личным примером успешных людей на реализацию своих талантов в нашей стране.
Вы упомянули, что в программе марафона пять треков на разных площадках. Расскажите поподробней, что именно будет происходить?
В треке «Роль России в мире» речь пойдет о позициях страны на международной арене, современных геополитических процессах. Трек «Мы вместе» будет посвящен культурному многообразию России, объединяющей роли благотворительности и взаимопомощи, а также выдающимся достижениям соотечественников в разных сферах. Три трека – «Новые горизонты. Экономика», «Новые горизонты. Наука» и «Новые горизонты. Информационные технологии» – покажут возможности, которые открываются для молодых людей в соответствующих областях в эпоху перемен.
На площадках марафона выступят заместитель Руководителя Администрации Президента, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Министр финансов РФ Антон Силуанов, Помощники Президента РФ Игорь Левитин, Владимир Мединский и Максим Орешкин, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, Заместители Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова и Александр Новак, гроссмейстер, обладатель Кубка мира ФИДЕ Сергей Карякин, российский скрипач Петр Лундстрем, генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, почетный профессор Университета Инчеона, лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг и многие другие.
Главный вызов перезагрузки
Вы часто называете федеральный Просветительский марафон визитной карточкой Общества «Знание». Расскажите, почему?
Год назад, в мае 2021 года, с первого федерального Просветительского марафона началась наша перезагрузка. И тогда мы ярко заявили, каким будет новое Российское общество «Знание». Показали, что всегда привлекаем первых лиц из разных сфер, которые не только делятся уникальными знаниями, но и показывают примеры историй успеха, примеры того, как принимаются решения, как развиваются и достигают результата сильные люди. Для молодежи такие наставники очень важны. И они не просто выступают с лекцией, а всегда общаются с ребятами в формате диалога. Это живое общение тоже стало одним из ключевых принципов Общества «Знание».
Два марафона «Знания» в прошлом году задали очень высокую планку. На их площадках выступили свыше 400 опытных лекторов, которые раскрыли интереснейшие темы. Не зря онлайн-трансляции выступлений набрали 200 млн просмотров. Как вам удается, достигнув такого максимума, удерживать высоту?
Это одна из самых сложных задач и, по сути, главный вызов перезагрузки, которая заключалась не в том, чтобы добавить интернет – это мы должны были сделать обязательно, так как цифровизация сейчас является нормой. Главный вызов перезагрузки в том, чтобы постоянно меняться и успевать за молодым поколением. Не скрою, это сложно. Пока нам удается каждый раз превосходить ожидания и вызывать wow-эффект.
К примеру, недавно стартовал проект «Ученый говорит» с нестандартными форматами взаимодействия на форумах – это и словесные батлы, популярные у молодежи, и экскурсии в научные лаборатории. Летом планируем большой «Фестиваль науки» на открытых площадках в восьми городах разных федеральных округов с экспериментами и впечатляющими иммерсивными шоу для демонстрации законов физики, химии, биологии.
Мы пошли в просвещение и через театр, и через кино. Создали свою интеллектуальную викторину «Лига Знаний» и думаем о том, чтобы выводить финал таких игр на телевидение – это бы дополнительно стимулировало участников и помогало показать, что знания являются одной из базовых ценностей в нашей стране.
Мы внедрили формат хакатонов. В апреле наш Просветительский хакатон собрал более тысячи участников со всей страны. Они прослушали лекции по стратегии, маркетингу, управлению проектами, встретились с успешными разработчиками и при поддержке наставников создали прототипы 150 продуктов, лучший из которых будет доработан для использования Обществом «Знание». То есть мы постоянно увлекаем и вдохновляем ребят чем-то новым, что пригодится в жизни, творчестве, карьере.
Большая команда «Знания»
Для такой большой работы нужна большая команда. Как вы справляетесь с огромным масштабом деятельности?
Во многом помогают партнеры. Один из новых федеральных проектов – «Петровские времена» в честь 350-летия Петра Первого, – мы запустили совместно с мультимедийными историческими парками «Россия – Моя история» в 23 городах.
В рамках нашего всероссийского конкурса «Знание.Театр» лучшие театральные критики страны выбирают интересные идеи для спектаклей, и лучшая, по их мнению, будет поставлена московским театром «Практика» во главе с режиссером Юрием Квятковским, а «Знание» поможет поставить этот спектакль в школьных и студенческих театрах по всей России.
У нас есть проекты, реализованные совместно с вузами, государственными ведомствами, общественными организациями, госкорпорациями и крупными технологическими компаниями. К настоящему времени у нас подписано в общей сложности более 70 соглашений о партнерстве.
И, конечно, мы гордимся командой наших лекторов, которых уже более 8 тысяч. Поскольку мы как «Знание» не только создаем свои просветительские продукты, но и развиваем индустрию просвещения, вдохновляем талантливых просветителей – для этого инициированы регулярный всероссийский конкурс «Лига Лекторов» и ежегодная Премия «Знание». Выявляя таких инициативных людей, мы продвигаем их идеи, проекты и, поддерживая их таким образом, создаем что-то новое.
Даже молодежь, участники наших мероприятий, во многом являются соавторами проектов, ведь, как я уже отметил, один из принципов «Знания» – это открытый диалог. То есть даже вопросы аудитории, которые сопровождают выступления лекторов, по сути, формируют контент. И нередко идеи, которые рождаются у молодежи, превращаются в проекты Общества «Знание».
Можете привести примеры проектов, которые появились по инициативе молодежи?
Таких примеров много. В прошлом году Елизавета Кочеткова, победительница конкурса «Большая перемена», вместе с одноклассниками поставила просветительский спектакль о буллинге. И тем самым вдохновила нас запустить целое направление для поддержки просветительских спектаклей, помощи школьным и студенческим театральным коллективам при создании постановок.
Еще один пример: участница осеннего просветительского марафона Агнесса Куприянова попросила гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста об интервью. Потом пришла ко мне на интервью, и так нас воодушевила своим энтузиазмом, что вдохновила на создание молодежной редакции «Знания», в которой она сейчас и работает.
Целое направление медиалабораторий в вузах появилось, потому что мы, увидев талантливых энергичных ребят, поняли, что если создать для них инфраструктуру, помочь с прокачкой навыков и продвижением, то они создадут огромное количество достоверного крутого молодежного контента. И так постоянно происходит. Так что это не только наша заслуга, но также большого количества людей и компаний, которые разделяют наши ценности и вкладываются в развитие просвещения.
Актуальность и достоверность
Известно, что «Знание» уделяет большое внимание качеству просветительского контента, а за счет чего это достигается? Каковы критерии качества?
Есть несколько инструментов для постоянного совершенствования и оценки того, что мы делаем. Во-первых, все лекторы, которые участвуют в создании контента или выступают очно, постоянно проходят оценку экспертов и аудитории. Именно такой подход действует в «Лиге Лекторов», но он применим и к тем, кто приходит не через конкурс. Это позволяет нам балансировать и добиваться того, чтобы контент всегда был обязательно достоверным, актуальным с точки зрения экспертов и в то же время доступным и интересным, востребованным по мнению аудитории.